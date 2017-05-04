В Чурапчу убыла опергруппа МЧС для сопровождения паводка

3 мая из г.Якутска в с. Чурапча убыла оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) и Комиссии по чрезвычайным ситуациям и противопожарной безопасности республики Саха (Якутия) под руководством первого заместителя начальника Службы спасения Якутии Василия ТАРСКОГО.

Основная цель работы оперативной группы – выполнение мероприятий по обеспечению безопасного прохождения весеннего паводка на реках Амга и Таатта на границах Чурапчинского и Таттинского улусов. В состав групп входят спасатели Службы спасения Якутии, представитель Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики РС (Я) и представители Якутского управления Гидрометеослужбы. Также в районах в период паводка будут работать специалисты Ленского бассейнового водного управления.

В Чурапчинском и Таттинском районах созданы оперативные штабы по отслеживанию паводковой обстановки, организовано дежурство спасателей, так и представителей администраций муниципальных районов и других взаимодействующих структур.

Источник: Пресс-центр ГУ МЧС РФ по РС (Я)