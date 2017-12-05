В Чурапчинском улусе состоялся отборочный этап соревнований JuniorSkills

2 декабря прошел второй муниципальный отборочный этап соревнований JuniorSkills среди обучающихся образовательных организаций Чурапчинского улуса.
JuniorSkills как программа ранней профориентации и основа профессиональной подготовки и состязаний школьников в профессиональном мастерстве была инициирована в 2014 году Фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело» и получила поддержку на уровне Президента РФ. Поручением В.В. Путина от 21 сентября 2015 года чемпионаты JuniorSkills включены в стратегическую инициативу «Новая модель системы дополнительного образования детей».
Основными отличиями является практическая возможность школьникам попробовать себя в разных профессиях и сферах, в т.ч. профессиях будущего, а также освоив практически, демонстрируют их на соревнованиях. Целью программы стали создание новых возможностей для профориентации и освоения школьниками современных и будущих профессиональных компетенций.
На чемпионате приняли участие обучающиеся 14 образовательных организаций и 2 учреждений дополнительного образования. Два дня участники демонстрировали свои таланты и способности по 11 компетенциям: мультимедийная журналистика, технология моды, национальная кухня, изготовление из конского волоса, столярное дело, мобильная робототехника, графический дизайн, инженерный дизайн, интернет вещей, сетевое администрирование, предпринимательство. 20 экспертов оценивали их работы в соответствии с критериями. Были приглашены региональные эксперты Шахурдин К.К., Пахомов М. С.
В итоге победителями стали:
Инженерный дизайн 10+:
1 место- Чурапчинская гимназия имени С.К. Макарова.
Инженерный дизайн 14+:
1 место- Чурапчинская гимназия имени С.К. Макарова.
Интернет вещей 14+:
1место — Чурапчинская гимназия имени С.К. Макарова,
2 место- Чурапчинская гимназия имени С.К. Макарова,
3 место- Сыланская СОШ имени Г.П. Башарина.
Изделия из конского волоса 10+:
1 место- Чурапчинская гимназия имени С.К. Макарова,
2 место-Мугудайская СОШ им. Д.Д. Красильникова,
3 место- Мугудайская СОШ им. Д.Д. Красильникова.
Мультимедийная журналистика14+:
1 место- Чурапчинская гимназия имени С.К. Макарова,
2 место- Чурапчинская гимназия имени С.К. Макарова,
3 место- Сыланская СОШ имени Г.П. Башарина.
Национальная кухня 14+ :
1 место-Диринская СОШ «Агро» имени И.Е. Федосеева-Доосо,
2 место- Сыланская СОШ имени Г.П. Башарина,
3 место- Чурапчинская СОШ имени И.М. Павлова.
Предпринимательство14+:
1 место- 1 место-Диринская СОШ «Агро» имени И.Е. Федосеева-Доосо,
2 место -Чурапчинская гимназия имени С.К. Макарова,
3 место- Сыланская СОШ имени Г.П. Башарина.
Мобильная робототехника 10+:
1 место- Сыланская СОШ имени Г.П. Башарина,
2 место- Чурапчинская гимназия имени С.К. Макарова,
3 место- Чурапчинская СОШ имени С.А. Новгородова.
Мобильная робототехника 14+:
1место- Чурапчинская гимназия имени С.К. Макарова,
2 место- Хатылынская СОШ имени В.С.Соловьева –Болот Боотура,
3 место- Сыланская СОШ имени Г.П. Башарина.
Сетевое администрирование 14+:
1 место- Чурапчинская гимназия имени С.К. Макарова,
2 место- Телейская СОШ,
3 место- Сыланская СОШ имени Г.П. Башарина.
Столярное дело 14+:
1 место- Хатылынская СОШ имени В.С.Соловьева –Болот Боотура,
2 место- Диринская СОШ «Агро» имени И.Е. Федосеева-Доосо,
3 место- Амгинская СОШ имени Р.И. Константинова.
Столярное дело 10+:
1 место- Диринская СОШ «Агро» имени И.Е. Федосеева,
2 место- Сыланская СОШ имени Г.П. Башарина,
3 место- Хатылынская СОШ имени В.С.Соловьева –Болот Боотура.
Технологии моды:
1 место- Чурапчинская СОШ имени С.А.Новгородова.
2 место- Диринская СОШ «Агро» имени И.Е. Федосеева-Доосо,
3 место- Чурапчинская СОШ имени И.М. Павлова.
Графический дизайн 10+:
1 место- Чурапчинская СОШ имени С.А.Новгородова,
2 место- Телейская СОШ,
3 место- Чурапчинская СОШ имени С.А.Новгородова.
Графический дизайн 14+:
1 место-Чурапчинская гимназия имени С.К. Макарова,
2 место- Кытанахская СОШ имени В.С. яковлева –Далана,
3 место- Чурапчинская гимназия имени С.К. Макарова.
Желаем всем дальнейших успехов, новых открытий и возможностей!comments powered by HyperComments