В Чурапчинском улусе состоялся отборочный этап соревнований JuniorSkills

2 декабря прошел второй муниципальный отборочный этап соревнований JuniorSkills среди обучающихся образовательных организаций Чурапчинского улуса.

JuniorSkills как программа ранней профориентации и основа профессиональной подготовки и состязаний школьников в профессиональном мастерстве была инициирована в 2014 году Фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело» и получила поддержку на уровне Президента РФ. Поручением В.В. Путина от 21 сентября 2015 года чемпионаты JuniorSkills включены в стратегическую инициативу «Новая модель системы дополнительного образования детей».

Основными отличиями является практическая возможность школьникам попробовать себя в разных профессиях и сферах, в т.ч. профессиях будущего, а также освоив практически, демонстрируют их на соревнованиях. Целью программы стали создание новых возможностей для профориентации и освоения школьниками современных и будущих профессиональных компетенций.

На чемпионате приняли участие обучающиеся 14 образовательных организаций и 2 учреждений дополнительного образования. Два дня участники демонстрировали свои таланты и способности по 11 компетенциям: мультимедийная журналистика, технология моды, национальная кухня, изготовление из конского волоса, столярное дело, мобильная робототехника, графический дизайн, инженерный дизайн, интернет вещей, сетевое администрирование, предпринимательство. 20 экспертов оценивали их работы в соответствии с критериями. Были приглашены региональные эксперты Шахурдин К.К., Пахомов М. С.

В итоге победителями стали:

Инженерный дизайн 10+:

1 место- Чурапчинская гимназия имени С.К. Макарова.

Инженерный дизайн 14+:

1 место- Чурапчинская гимназия имени С.К. Макарова.

Интернет вещей 14+:

1место — Чурапчинская гимназия имени С.К. Макарова,

2 место- Чурапчинская гимназия имени С.К. Макарова,

3 место- Сыланская СОШ имени Г.П. Башарина.

Изделия из конского волоса 10+:

1 место- Чурапчинская гимназия имени С.К. Макарова,

2 место-Мугудайская СОШ им. Д.Д. Красильникова,

3 место- Мугудайская СОШ им. Д.Д. Красильникова.

Мультимедийная журналистика14+:

1 место- Чурапчинская гимназия имени С.К. Макарова,

2 место- Чурапчинская гимназия имени С.К. Макарова,

3 место- Сыланская СОШ имени Г.П. Башарина.

Национальная кухня 14+ :

1 место-Диринская СОШ «Агро» имени И.Е. Федосеева-Доосо,

2 место- Сыланская СОШ имени Г.П. Башарина,

3 место- Чурапчинская СОШ имени И.М. Павлова.

Предпринимательство14+:

1 место- 1 место-Диринская СОШ «Агро» имени И.Е. Федосеева-Доосо,

2 место -Чурапчинская гимназия имени С.К. Макарова,

3 место- Сыланская СОШ имени Г.П. Башарина.

Мобильная робототехника 10+:

1 место- Сыланская СОШ имени Г.П. Башарина,

2 место- Чурапчинская гимназия имени С.К. Макарова,

3 место- Чурапчинская СОШ имени С.А. Новгородова.

Мобильная робототехника 14+:

1место- Чурапчинская гимназия имени С.К. Макарова,

2 место- Хатылынская СОШ имени В.С.Соловьева –Болот Боотура,

3 место- Сыланская СОШ имени Г.П. Башарина.

Сетевое администрирование 14+:

1 место- Чурапчинская гимназия имени С.К. Макарова,

2 место- Телейская СОШ,

3 место- Сыланская СОШ имени Г.П. Башарина.

Столярное дело 14+:

1 место- Хатылынская СОШ имени В.С.Соловьева –Болот Боотура,

2 место- Диринская СОШ «Агро» имени И.Е. Федосеева-Доосо,

3 место- Амгинская СОШ имени Р.И. Константинова.

Столярное дело 10+:

1 место- Диринская СОШ «Агро» имени И.Е. Федосеева,

2 место- Сыланская СОШ имени Г.П. Башарина,

3 место- Хатылынская СОШ имени В.С.Соловьева –Болот Боотура.

Технологии моды:

1 место- Чурапчинская СОШ имени С.А.Новгородова.

2 место- Диринская СОШ «Агро» имени И.Е. Федосеева-Доосо,

3 место- Чурапчинская СОШ имени И.М. Павлова.

Графический дизайн 10+:

1 место- Чурапчинская СОШ имени С.А.Новгородова,

2 место- Телейская СОШ,

3 место- Чурапчинская СОШ имени С.А.Новгородова.

Графический дизайн 14+:

1 место-Чурапчинская гимназия имени С.К. Макарова,

2 место- Кытанахская СОШ имени В.С. яковлева –Далана,

3 место- Чурапчинская гимназия имени С.К. Макарова.

Желаем всем дальнейших успехов, новых открытий и возможностей!