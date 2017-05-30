В Чурапче раскрыта кража со взломом из магазина автозапчастей

В ОМВД России по Чурапчинскому району поступило сообщение от 35-летней местной жительницы о том, что на улице лежит сломанный кассовый аппарат. Полицейскими было установлено, что данный кассовый аппарат был похищен из магазина автозапчастей.

«По горячим следам» сотрудники полиции установили личность подозреваемых, ими оказались 14 и 15-летние подростки. Несовершеннолетние признались в содеянном, с их слов, деньги им понадобились на личные нужды.

Выяснилось, что подростки проникли в магазин через черный вход, взломав замок на входной двери, похитили кассовый аппарат, в котором находилось 2000 рублей.

Согласно ч. 2 ст. 20 Уголовного кодекса Российской Федерации к уголовной ответственности за совершение кражи подлежат лица, достигшие 14-летнего возраста. Теперь, в отношении данных несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража», санкции которой предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)