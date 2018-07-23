В Чурапче грядет выборная баталия

На днях о выдвижении своей кандидатуры на должность главы Чурапчинского улуса объявил председатель улусного Совета депутатов Яков ОКОНЕШНИКОВ.

Учитывая, что в предстоящих выборах участвует действующий глава улуса Андрей НОГОВИЦЫН, и что оба кандидата представляют разные ветви власти, ожидается весьма интенсивная выборная кампания в довольно спокойном прежде районе. В наслегах уже сегодня наблюдается разделение симпатий и активная вербовка сторонников.

Биографические данные



Оконешников Яков Павлович

Председатель улусного Совета депутатов муниципального образования «Чурапчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия)

Образование: высшее, Дальневосточная академия государственной службы, специальность «Государственное и муниципальное управление», 2004 г., г. Хабаровск

Родился 24 июня 1969 г. в с. Маралай Чурапчинского района Якутской АССР.

После службы в армии с 1989 по 2014 г.г. прошел путь от инструктора по спорту совхоза «Мугудайский» до проректора ГОУ ВПО «Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта».

С 2014 г. по настоящее время является председателем улусного (районного) Совета депутатов МО «Чурапчинский улус (район)» РС (Я).

Женат, 4 детей.



Ноговицын Андрей Тимофеевич

Родился 11 февраля 1961 года в с.Мугудай Чурапчинского района Якутской АССР;

Образование: высшее, окончил в 1994 г. Институт управления Дальневосточного кадрового центра, по специальности «политология».

8 сентября 2013 года избран главой муниципального района «Чурапчинский район».

Срок полномочий — 5 лет.

Срок окончания полномочий- сентябрь 2018 г.