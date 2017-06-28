В Чурапче прошел Ысыах художников

Впервые прошел Ысыах художников на республиканском уровне в честь 100-летия со дня рождения Семена Петровича Пестерева, художника-костореза, заслуженного деятеля искусств Якутской АССР (1961), лауреата Государственной премии РСФСР им. И.Е. Репина (1976), члена СХ СССР с 1962 г., родившегося 15 августа 1917 года во 2-ом Мэльжэхсинском наслеге Чурапчинского района Якутского округа Иркутской губернии.

Имена участников и организаторов Ысыха художников:

— Кирилл Петрович Гаврильев, директор ЯХУ (колледжа) имени П.П. Романова;

— Дмитрий Дмитриевич Дьячковский, глава МО «Хоптогинский наслег» с центром в селе Дирин Чурапчинского улуса РС(Я);

— Василий Николаевич Амыдаев, художник-косторез, член СХ России с 2005 г., сын народного художника-костореза РС(Я) Н.Д. Амыдаева, председатель правления Союза художников Якутии с молодыми надеждами художниками РС(Я).

Создавшие сплоченный коллектив в лице профессоров Родионова Георгия Николаевича и других с особо творческой целью отлично завершившие отменную работу по организационному проведению и эффективному завершению Первого республиканского Ысыаха художников Якутии на живописном уголке северной природы – в просторах родного аласа С.Н. Пестерева, где родился, вырос и проявил свой искрометный и весьма динамично-художественный талант Семен Николаевич Пестерев. 16 июня – очень знаковый и памятный день не только для чурапчинцев, но и для всех граждан СССР. Гражданином и патриотом Советского Союза, был и остается до сих пор нам глубокоуважаемым косторезом по мамонтовой кости, парень из якутской глубинки Семен Николаевич Пестерев.

В год экологии нам стоит еще раз напомнить, что под экологией все народы мира подразумевают биологическое взаимодействие и взаимовлияние животного и растительного мира на человека.

Исходя из вышеперечисленных процессов мы утверждаем дальнозоркость таланта Семена Николаевича в его основных работах: «Борьба с волками» (1952); «Нападение волков на оленя» (1953); «Охота на медведя», «Собачья упряжка» (1957); «Медведица-рыбачка», «Состязания оленей» (1959); «Колхозный табун» (1961); «Обмен опытом» (1962); «Арканщик», «В школу» (1966); «Хозяева Севера», «За власть Советов», «На тебеневке», «Жеребец и волк» (1967); «Красноармейцы на Севере», «Праздник оленя» (1969); «Старинная якутская свадьба» (1971); «Встреча врага на селе» (1973); «Якутия-мать» (1975); «С удачной охоты» (1976); «Школьники Севера», «Дары Лены» (1977); «На зимовье» (1978); «Бой лесных великанов» (1979); «Скачущие лошади», «Журавли на отдыхе» (1980); «Олениха с олененком», «Якутия», «Олени на переправе» (1981); «Мир, труд, дружба» (1982).

Благодаря развитию фотографии стало возможна демонстрация малой скульптуры Пестерева С.Н. размером А3, развешанными в архитектурно-красивом сарайчике из свежих сосновых дощечек, пахнущими свежим ароматом смолы и таежной свежести от духа лесов и от души активных организаторов Ысыаха Дирин-2017 на живописной лесной опушке, на пойме озера Чурапча, во время второго дня проведения Ысыаха художников 17 июня сего года – в год столетия со дня рождения С.Н. Пестерева, с ярким и блестящим талантом замечательного костореза по мамонтовой кости, работы которого в качестве фотоиллюстраций Ысыха художников, гости и участники увидели с большим интересом, вдохновением и упорством. Люди воочию убедились в большом таланте Семена Николаевича.

Глава МО «Хоптогонский наслег» Дмитрий Дмитриевич Дьячковский провел огромную организаторскую работу и творческое руководство в единой системе с начальством улусного управления культуры Чурапчинского улуса с Поповым Дмитрием Дмитриевичем (8-914-265-12-89), который постоянно поднимает свой МТС и всегда готов выслушать вас и других ради развития культуры, духовности и всех проблем для решения во имя человека, во славу Отчизны и Чурапчинского улуса в частности. Начальник культуры воплотил свои замыслы в жизнь и в первую очередь, в эффективном и приятно-результативном проведении всех направлений творческих терзаний во имя Ысыаха художников на республиканском уровне. Приятно осознавать, что весь большой задник открытой сцены для массовых выступлений огромной армии танцевальных и хоровых коллективов Чурапчинского улуса изготовлен в виде баннера с портретами художников (их 14 известных художников – Н.К.) под которыми записи имен, отчеств, фамилий и их речи: почетные звания, степени и т.д.

Сразу видно, что чурапчинцы готовились к проведению Ысыаха художника давно, планомерно и прогрессивно. Внимательно просмотрите фотоиллюстрации с места событий. Необходимо лишь один раз просмотреть их, чем слышать об Ысыахе художника сто раз, посвященного столетию со дня рождения замечательного сына народа Саха из дальней окраины Якутской АССР из захолустья Чурапчинского района, причисленной в данное время к селу Дирин Чурапчинского улуса.

Особенно активно выступила Сивцева Лилия Владимировна, студентка 4 курса Якутского колледжа технологии и дизайна, внучка Пестерева С.Н.

Николай Корнилов–Сардана