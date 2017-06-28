АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
24
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  58.88
 65.96
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
28.06.2017, 10:19
Общество
В домах Нерюнгри и Мирного заменят лифты
28.06.2017, 10:05
Культура & Образование
В Чурапче прошел Ысыах художников
28.06.2017, 9:51
Финансы
Россельхозбанк запустил сервис Samsung Pay с Mastercard
28.06.2017, 9:38
Происшествия
В центре Якутска незаконно построен многоэтажный дом на деньги граждан
28.06.2017, 9:23
Общество
Стало известно имя лучшего монтёра пути «Железных дорог Якутии»
28.06.2017, 9:13
Финансы
Якутский филиал Россельхозбанка предлагает новые монеты из драгметаллов
28.06.2017, 9:11
Происшествия
Мужчина «купил» права у заключенного за 20 тысяч рублей
28.06.2017, 9:02
Политика
Сафронов о мосте через реку Лена: «Мы должны активизироваться»
28.06.2017, 8:40
Происшествия
«Водоканал» наказали за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде?
28.06.2017, 8:34
Происшествия
Фотофакт
Резонанс
Якутская авиакомпания прокомментировала скандальную фотографию
28.06.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Среда 28 июня 2017 г.
27.06.2017, 22:46
Общество
В Якутске состоится очередное заседание РАТОП
27.06.2017, 18:29
Республика
«РусГидро» собрало лучших специалистов в области ВИЭ на конференции в Якутии
27.06.2017, 18:26
Столица
28 июня предстоят временные ограничения электроснабжения
27.06.2017, 18:12
Культура & Образование
В Якутии спектакль театра Олонхо пройдет под открытым небом
27.06.2017, 18:05
Экономика
В Якутии установлен новый размер минимальной заработной платы
27.06.2017, 17:56
Столица
Виктор Федоров встретился с бойцами стройотряда
27.06.2017, 17:51
Культура & Образование
Образы Олонхо, созданные великим мастером – на ысыахе Олонхо
27.06.2017, 17:32
Культура & Образование
Международное сотрудничество: делегация СВФУ посетила китайские вузы-партнеры
27.06.2017, 17:27
Республика
Видео
Эксклюзив
После форума: Березовка ждет помощи. И очень торопится!
27.06.2017, 16:48
Происшествия
В Ленске завершено расследование уголовных дел по обвинению несовершеннолетних в кражах и угрозе убийством
27.06.2017, 16:46
Столица
Гости Ысыаха Туймаады «прокачали» трафик в 1 000 000 фотографий
27.06.2017, 16:41
Общество
Алмазэргиэнбанк выступил генеральным спонсором премии «Признание»
27.06.2017, 16:33
Происшествия
Житель Олекминского улуса подозревается в изнасиловании
27.06.2017, 16:08
Происшествия
В Якутске в результате ДТП разлилось топливо
27.06.2017, 16:04
Культура & Образование
Connecting languages, Connecting cultures: СВФУ собрал преподавателей английского языка
27.06.2017, 15:36
Происшествия
В Якутске машины сбили трех детей
27.06.2017, 15:33
Культура & Образование
Дети из пострадавших от паводка сел Якутии отдыхают в профилактории СВФУ
27.06.2017, 14:57
Политика
Социальная платформа ЕР направит в Минобразования предложения по повышению доступности ясельных групп
27.06.2017, 14:48
Происшествия
Смертельная жара: Нынче уже утонули 33 якутянина
27.06.2017, 14:37
Экономика
Продолжается приёмка выполненных работ по капитальному ремонту домов
27.06.2017, 14:36
Спорт
Позитив
В Якутии задарили двукратного чемпиона Европы по боксу и его тренера!
27.06.2017, 14:28
Политика
Некролог
40 дней: В память о депутате Александре Романове
27.06.2017, 12:49
Культура & Образование
Эксклюзив
Артисты монгольского театра: Мы в Якутске как дома!
27.06.2017, 12:34
Общество
Третья часть Общественной палаты РС(Я) сформирована!
27.06.2017, 12:29
Политика
Елена Голомарева провела личный прием граждан
27.06.2017, 12:11
Спорт
Принц Королевства Бутан: «Мы заинтересованы в участии в Играх «Дети Азии» на Сахалине и в Улан-Баторе»
27.06.2017, 12:02
Республика
Ысыах, посвященный 50-летию газификации Якутии, объединил газовиков
27.06.2017, 11:41
Культура & Образование
«Скрипка Севера» соберёт лучших музыкантов в Якутске!
27.06.2017, 11:13
Культура & Образование
Стартовала республиканская приемная комиссия по набору абитуриентов в центровузы
27.06.2017, 11:05
Политика
Экстра
В ОП не допустили кандидата, провокационно высказавшегося о победителях Игр Дыгына
27.06.2017, 11:02
Столица
30 июня будет перекрыта улица Октябрьская
27.06.2017, 10:51
Политика
Доступ к мессенджерам может быть ограничен
27.06.2017, 10:48
Политика
Верхоянцы побывали в гостях у Галины Данчиковой
27.06.2017, 10:36
Общество
Некролог
Прощание с Иосифом Николаевым пройдет 28 июня
27.06.2017, 10:29
Финансы
Объем средств населения в Россельхозбанке превысил 700 млрд рублей
27.06.2017, 10:12
Происшествия
Погоня закончилась стрельбой
27.06.2017, 9:49
Культура & Образование
В Якутии впервые откроется российско-китайская дипломатическая школа для старшеклассников
27.06.2017, 9:42
Политика
Егор Борисов провёл расширенную планёрку с правительством
27.06.2017, 9:34
Желток
Парусные корабли вдохновили якутянина на создание необычного мангала
27.06.2017, 9:23
Республика
Завершается ремонт трассы Р-504 «Колыма»
27.06.2017, 9:10
Происшествия
В Якутии произошло четыре пожара
27.06.2017, 8:51
Столица
Фотофакт
Ысыах Туймаады – 2017: Фоторепортаж
27.06.2017, 8:38
Происшествия
Фотофакт
В Белой Горе затопило аэродром
27.06.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Вторник 27 июня 2017 г.
27.06.2017, 0:55
Общество
Сегодня день рождения советника, телезвезды и руководителя
27.06.2017, 0:18
Происшествия
Якутский студент умер в Новосибирске от переутомления?
27.06.2017, 0:13
Происшествия
Из-за неисправности самолета «Якутии» 600 россиян застряли в Турции
26.06.2017, 23:18
Политика
Профильная комиссия Ил Тумэна одобрила прекращение полномочий депутата Евсеева
26.06.2017, 23:13
Политика
Профильный комитет Ил Тумэна рассмотрел проект закона о промышленной политике в Якутии
26.06.2017, 22:45
Желток
Фотофакт
На даче депутата Тумусова расцвели сарданы
26.06.2017, 22:10
Общество
Некролог
Ушел из жизни профессор Егор Егоров
26.06.2017, 21:15
Общество
Как абитуриенту правильно оформить почтовое отправление
26.06.2017, 18:32
Происшествия
Синоптики прогнозируют лесные пожары
26.06.2017, 18:28
Происшествия
Судебные приставы помогли вернуть деньги
26.06.2017, 18:22
Культура & Образование
Прошел торжественный Ысыах, посвященный 90-летию легендарной певицы Анастасии Лыткиной
26.06.2017, 18:12
Столица
Завтра, 27 июня, предстоят временные ограничения электроснабжения
26.06.2017, 18:05
Культура & Образование
Ысыах Туймаады: итоги III Республиканского конкурса «Хомус Куо – 2017»
26.06.2017, 17:52
Общество
Делегаты V съезда Ассамблеи народов обсудили бюджет республики
26.06.2017, 17:41
Культура & Образование
Ковак Ролло: «Скрипка Севера» — конкурс, важный для всего музыкального мира»
26.06.2017, 16:46
Спорт
Василий Егоров: Я счастлив, что во второй раз принес золотую медаль стране и республике
26.06.2017, 16:30
Спорт
Мэйн Кониг взял приз главы Якутии
Архив новостей
Культура & Образование
28 июня 2017, 10:05
33

В Чурапче прошел Ысыах художников

Впервые прошел Ысыах художников на республиканском уровне в честь 100-летия со дня рождения Семена Петровича Пестерева, художника-костореза, заслуженного деятеля искусств Якутской АССР (1961), лауреата Государственной премии РСФСР им. И.Е. Репина (1976), члена СХ СССР с 1962 г., родившегося 15 августа 1917 года во  2-ом Мэльжэхсинском наслеге Чурапчинского района Якутского округа Иркутской губернии.

Имена участников и организаторов Ысыха художников:

— Кирилл Петрович Гаврильев, директор ЯХУ (колледжа) имени П.П. Романова;

— Дмитрий Дмитриевич Дьячковский, глава МО «Хоптогинский наслег» с центром в селе Дирин Чурапчинского улуса РС(Я);

— Василий Николаевич Амыдаев, художник-косторез, член СХ России с 2005 г., сын народного художника-костореза РС(Я) Н.Д. Амыдаева, председатель правления Союза художников Якутии с молодыми надеждами художниками РС(Я).

Создавшие сплоченный коллектив в лице профессоров Родионова Георгия Николаевича и других с особо творческой целью отлично завершившие отменную работу по организационному проведению и эффективному завершению Первого республиканского Ысыаха художников Якутии на живописном уголке северной природы – в просторах родного аласа С.Н. Пестерева, где родился, вырос и проявил свой искрометный и весьма динамично-художественный талант Семен Николаевич Пестерев. 16 июня – очень знаковый и памятный день не только для чурапчинцев, но и для всех граждан СССР.  Гражданином и патриотом Советского Союза, был и остается до сих пор нам глубокоуважаемым косторезом по мамонтовой кости, парень из якутской глубинки Семен Николаевич Пестерев.

В год экологии нам стоит еще раз напомнить, что под экологией все народы мира подразумевают биологическое взаимодействие и взаимовлияние животного и растительного мира на человека.

Исходя из вышеперечисленных процессов мы утверждаем дальнозоркость таланта Семена Николаевича в его основных работах: «Борьба с волками» (1952); «Нападение волков на оленя» (1953); «Охота на медведя», «Собачья упряжка» (1957); «Медведица-рыбачка», «Состязания оленей» (1959); «Колхозный табун» (1961); «Обмен опытом» (1962); «Арканщик», «В школу» (1966); «Хозяева Севера», «За власть Советов», «На тебеневке», «Жеребец и волк» (1967); «Красноармейцы на Севере», «Праздник оленя» (1969); «Старинная якутская свадьба» (1971); «Встреча врага на селе» (1973); «Якутия-мать» (1975); «С удачной охоты» (1976); «Школьники Севера», «Дары Лены» (1977); «На зимовье» (1978); «Бой лесных великанов» (1979); «Скачущие лошади», «Журавли на отдыхе» (1980); «Олениха с олененком», «Якутия», «Олени на переправе» (1981); «Мир, труд, дружба» (1982).

Благодаря развитию фотографии стало возможна демонстрация малой скульптуры Пестерева С.Н. размером А3, развешанными в архитектурно-красивом сарайчике из свежих сосновых дощечек, пахнущими свежим ароматом смолы и таежной свежести от духа лесов и от души активных организаторов Ысыаха Дирин-2017 на живописной лесной опушке, на пойме озера Чурапча, во время второго дня проведения Ысыаха художников 17 июня сего года – в год столетия со дня рождения С.Н. Пестерева, с ярким и блестящим талантом замечательного костореза по мамонтовой кости, работы которого в качестве фотоиллюстраций Ысыха художников, гости и участники увидели с большим интересом, вдохновением и упорством. Люди воочию убедились в большом таланте Семена Николаевича.

Глава МО «Хоптогонский наслег» Дмитрий Дмитриевич Дьячковский провел огромную организаторскую работу и творческое руководство в единой системе с начальством улусного управления культуры Чурапчинского улуса с Поповым Дмитрием Дмитриевичем  (8-914-265-12-89), который постоянно поднимает свой МТС и всегда готов выслушать вас и других ради развития культуры, духовности и всех проблем для решения во имя человека, во славу Отчизны и Чурапчинского улуса в частности. Начальник культуры воплотил свои замыслы в жизнь и в первую очередь, в эффективном и приятно-результативном проведении всех направлений творческих терзаний во имя Ысыаха художников на республиканском уровне. Приятно осознавать, что весь большой задник открытой сцены для массовых выступлений огромной армии танцевальных и хоровых коллективов Чурапчинского улуса изготовлен в виде баннера с портретами художников (их 14 известных художников – Н.К.) под которыми записи имен, отчеств, фамилий и их речи: почетные звания, степени и т.д.

Сразу видно, что чурапчинцы готовились к проведению Ысыаха художника давно, планомерно и прогрессивно. Внимательно просмотрите фотоиллюстрации с места событий. Необходимо лишь один раз просмотреть их, чем слышать об Ысыахе художника сто раз, посвященного столетию со дня рождения замечательного сына народа Саха из дальней окраины Якутской АССР из захолустья Чурапчинского района, причисленной в данное время к селу Дирин Чурапчинского улуса.

Особенно активно выступила Сивцева Лилия Владимировна, студентка 4 курса Якутского колледжа технологии и дизайна, внучка Пестерева С.Н.

Николай Корнилов–Сардана

comments powered by HyperComments
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
25.06.2017, 15:41
Желток
Эксклюзив
Позитив
Фотофакт: Ысыах Туймаады 2017. Во что были одеты известные люди Якутии
26.06.2017, 15:13
Столица
Позитив
Взлет молодого Дархана
23.06.2017, 18:41
Политика
Два якутянина попали в кадровый резерв президента России
22.06.2017, 16:32
Политика
Александр Жирков отобедал с Путиным
26.06.2017, 12:27
Общество
Некролог
Памяти Иосифа Алексеевича Николаева
22.06.2017, 16:06
Политика
Эксклюзив
Глава Вилюйского улуса опять оскорбил депутата?
25.06.2017, 10:22
Политика
Экстра
СР выставит своего кандидата на выборы мэра Якутска
22.06.2017, 14:07
Политика
Экстра
Новый пост Саввы Михайлова
23.06.2017, 11:49
Политика
Экстра
«Единая Россия» выдвинула своего кандидата на выборах главы Якутска
27.06.2017, 0:18
Происшествия
Якутский студент умер в Новосибирске от переутомления?
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Финансы
28.06.2017

Якутский филиал Россельхозбанка предлагает новые монеты из драгметаллов

Общество
27.06.2017

В Якутске состоится очередное заседание РАТОП

Экономика
27.06.2017

В Якутии установлен новый размер минимальной заработной платы

Столица
27.06.2017

Виктор Федоров встретился с бойцами стройотряда

Видео Эксклюзив
Республика
27.06.2017

После форума: Березовка ждет помощи. И очень торопится!

Общество
27.06.2017

Алмазэргиэнбанк выступил генеральным спонсором премии «Признание»

Некролог
Политика
27.06.2017

40 дней: В память о депутате Александре Романове

Эксклюзив
Культура & Образование
27.06.2017

Артисты монгольского театра: Мы в Якутске как дома!