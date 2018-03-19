В четырех наслегах Якутии 100% избирателей пришли на выборы

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Четыре наслега Якутии показали стопроцентную явку на выборах президента России, сообщил председатель ЦИК республики Алексей ЕФИМОВ.
Четыре наслега Якутии показали стопроцентную явку на выборах президента России, сообщил председатель ЦИК республики Алексей ЕФИМОВ.
По словам руководителя регионального Центризбиркома, два из них расположены в Амгинском улусе. В Мяндиги абсолютный результат был зафиксирован еще по итогам сверки в 15.00. Ближе к вечеру аналогичный результат показали жители села Эмиссы.
Кроме того, стопроцентная явка отмечена в Ожулунском наслеге Чурапчинского улуса и Едейском наслеге Нюрбинского улуса.
Айал ЯКОВЛЕВ, ЯСИА.