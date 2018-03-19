В четырех наслегах Якутии 100% избирателей пришли на выборы

Четыре наслега Якутии показали стопроцентную явку на выборах президента России, сообщил председатель ЦИК республики Алексей ЕФИМОВ.

По словам руководителя регионального Центризбиркома, два из них расположены в Амгинском улусе. В Мяндиги абсолютный результат был зафиксирован еще по итогам сверки в 15.00. Ближе к вечеру аналогичный результат показали жители села Эмиссы.

Кроме того, стопроцентная явка отмечена в Ожулунском наслеге Чурапчинского улуса и Едейском наслеге Нюрбинского улуса.

Айал ЯКОВЛЕВ, ЯСИА.