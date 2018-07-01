В честь руководителя и блогера назван магазин!

Об этом сообщила в соцсети Туйара АЛЕКСЕЕВА, заместитель генерального директора в группе компаний «Алмаз».



На следующей неделе случится событие, в вероятность которого я мало верила. Откроется супермаркет «Туйаара»! Сколько лет работаю на разных предприятиях, придумывала много торговых марок, брендов. И только нынешний работодатель сам предложил назвать новый магазин в мою честь в благодарность за хорошую работу

Напомним, что ранее Туйара Алексеева работала управляющей ювелирным производством и торговлей в ювелирной компании, затем 1 заместителем генерального директора в компании «ОАО ФАПК «Якутия». Ньюсмейкер является общественным деятелем, активно продвигает бренд «Сделано в Якутии», а как блогер поддерживает, в том числе, движение #человектруда.

Многочисленные френды поздравляют Туйару с предстоящим событием в трудовой жизни.