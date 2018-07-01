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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
01.07.2018, 15:14
Желток
Эксклюзив
В честь руководителя и блогера назван магазин!
01.07.2018, 14:59
Политика
Резонанс
Поведение перебежчика вице-спикера Добрянцева рассмотрит Политсовет ЕР
01.07.2018, 13:53
Желток
Эксклюзив
Айсен Николаев объяснил, что с его рукой
01.07.2018, 13:15
Спорт
Намский прыгун выиграл на турнире Ысыаха Олонхо
01.07.2018, 12:58
Экология
«Плавучий университет» завершает изучение Олекминского района
01.07.2018, 11:50
Культура & Образование
Фотофакт
Дмитрию Оконешникову-Сулусхану вручен Почетный знак!
01.07.2018, 11:46
Столица
Александр Саввинов: Озеленение и благоустройство столицы — необходимые составляющие комфорта горожан
01.07.2018, 9:56
Красота & Здоровье
Названа победительница конкурса «Красота без границ»
01.07.2018, 7:32
Общество
Народные мастера состязались в стрельбе из якутского лука
01.07.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 1 июля 2018
01.07.2018, 0:12
Общество
Сегодня день рождения артиста, искусствоведа, журналиста и главы общины
30.06.2018, 23:27
Желток
Фотофакт
Народ обеспокоен: Айсен Николаев поранил руку?
30.06.2018, 22:06
Республика
Ысыах Олонхо раскинулся в Алдане
30.06.2018, 21:55
Происшествия
Минздрав сообщает о состоянии пострадавших в результате ЧП на Лене
30.06.2018, 20:06
Сахалыы
Академик Борис Попов туhунан ахтыы
30.06.2018, 19:13
Столица
Дмитрий Садовников проверил санитарное состояние округов столицы
30.06.2018, 18:14
Общество
Фотофакт
В Алданском районе состоялась церемония открытия Ысыаха Олонхо
30.06.2018, 18:08
Происшествия
Резонанс
В Якутии идет проверка ЧП с теплоходом «Ракета-269»
30.06.2018, 16:30
Культура & Образование
В музее Арктики и Антарктики открылась выставка якутской художницы
30.06.2018, 16:24
Общество
Фотофакт
Жителей столицы поздравили с Днем Сардааны
30.06.2018, 15:02
Происшествия
Экстра
ЧП на Лене. Есть пострадавшие
30.06.2018, 14:26
Происшествия
Минздрав проведет служебную проверку по факту гибели ребенка в инфекционной больнице
30.06.2018, 14:20
Политика
Эксклюзив
Кырджагасов: Березкин даже не пришел на встречу с Айсеном Николаевым
30.06.2018, 13:40
Политика
Эксклюзив
Эрнст Березкин со второй попытки выдвинут на выборы Ил Дархана
30.06.2018, 12:55
Республика
Руководство республики прибыло в Алдан для участия в Ысыахе Олонхо
30.06.2018, 12:38
Футуролог
Акунин опубликовал «Якутскую историю», не вошедшую в роман о Фандорине
30.06.2018, 12:28
Республика
Фотофакт
Начался «Ысыах Олонхо-2018» в Алдане
30.06.2018, 10:46
Экономика
В Якутске могут взяться за выращивание японской клубники
30.06.2018, 9:03
Республика
В Алдане начинается Ысыах Олонхо
30.06.2018, 8:01
Происшествия
В Якутске подожгли жилой дом
30.06.2018, 7:50
Общество
Сергей Ларионов поздравляет с Днем работников морского и речного флота!
30.06.2018, 7:46
Культура & Образование
Эксклюзив
Саха театр завершает сезон яркими премьерами
30.06.2018, 7:43
Происшествия
Следком начал проверку резонансной смерти девочки в Якутии
30.06.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Суббота 30 июня 2018
30.06.2018, 0:11
Общество
Сегодня день рождения депутатов, руководителя, артистов и журналиста
29.06.2018, 23:58
Культура & Образование
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29.06.2018, 21:09
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Эксклюзив
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29.06.2018, 17:59
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29.06.2018, 17:51
Экономика
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Желток
1 июля 2018, 15:14
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В честь руководителя и блогера назван магазин!

Об этом сообщила в соцсети Туйара АЛЕКСЕЕВА, заместитель генерального директора в группе компаний «Алмаз».

На следующей неделе случится событие, в вероятность которого я мало верила. Откроется супермаркет «Туйаара»! Сколько лет работаю на разных предприятиях, придумывала много торговых марок, брендов. И только нынешний работодатель сам предложил назвать новый магазин в мою честь в благодарность за хорошую работу

Напомним, что ранее Туйара Алексеева работала управляющей ювелирным производством и торговлей в ювелирной компании, затем 1 заместителем генерального директора в компании «ОАО ФАПК «Якутия». Ньюсмейкер является общественным деятелем, активно продвигает бренд «Сделано в Якутии», а как блогер поддерживает, в том числе, движение #человектруда.
Многочисленные френды поздравляют Туйару с предстоящим событием в трудовой жизни.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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