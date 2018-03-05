В преддверии 8 марта сотрудники библиотеки ЦК «Слюдяник» г. Томмот Алданского района организовали праздничный вечер для женщин «В честь прекрасных дам!» в формате «Библиосумерки». Гостями стали педагогические коллективы дошкольных учреждений города — «МБДОУ» детский сад «Черемушка» и «Золотая рыбка» и МБДОУ «ЦРР» детский сад «Родничок».

Нина Ланцева (главный библиотекарь) поздравила дам с наступающим праздником, поблагодарила за активное участие в творческой жизни библиотеки и показала презентацию архивных материалов мероприятий разных лет, организованных с детскими садами в библиотеке. Неожиданным приятным сюрпризом стало появление главы МО «Город Томмот» Александра Заверюхи с цветами в руках. Он поздравил женщин с наступающим праздником и вручил им благодарственные письма за многолетнее сотрудничество с библиотекой. Творческое поздравление детской театральной студии «Дети + куклы» (руководитель Виктория Терюхова) украсило вечер.

Гости «сумерничали» за праздничным столом в дружеской атмосфере с шуточными конкурсами, представлениями и викторинами. Ведущая в образе цыганки предсказала дамам счастливое будущее. За работы, выполненные руками творческих коллективов детских садов и представленные здесь на выставке «Добрых рук мастерство», мастерицы были награждены грамотами.

Завершился праздник словами благодарности педагогов сотрудникам библиотеки за качественную работу по развитию интереса к чтению у детей; душевную и теплую встречу, явившуюся подарком к 8 марта.