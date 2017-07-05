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В честь Максима Местникова в Ил Тумэне сытно покушали

В парламенте сегодня состоялось торжественное чествование, посвященное 50-летию народного депутата второго созыва Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председателя Совета муниципальных образований Республики Саха (Якутия), заместителя председателя Межрегионального объединения территориальных союзов свободных профсоюзов, председателя Ассоциации профсоюзных организаций студентов и учащихся Республики Саха (Якутия), почетного работника высшего профессионального образования Российской Федерации Местникова Максима Ивановича.

Поздравить юбиляра и его супругу Саргылану Рудольфовну собрались народные депутаты Государственного Собрания (Ил Тумэн) второго созыва, коллеги, друзья и родные.

О жизненном и трудовом пути юбиляра рассказала Уполномоченный по правам ребенка в Республике Саха (Якутия) Анна Соловьева.

Местников Максим Иванович родился 5 июля 1967 году в городе Якутске Якутской АССР. В 1992 году Максим Иванович окончил Инженерно-строительный факультет Якутского государственного университета им. М. К. Аммосова. Был комиссаром, командиром студенческого строительного отряда «Адгезия» и  оперативного комсомольского отряда дружинников ЯГУ. В 1991 году стал одним из организаторов студенческого движения «Эдэр саас», которое активно принимало участие в принятии Конституции РС(Я) и первого федеративного Соглашения в новой России. Также Максим Иванович был выбран председателем профсоюзной организации студентов Якутского государственного университета им. М. К. Аммосова. Тогда добились выделения финансовых средств студентам на оплату проезда, аренду жилья, оказания материальной помощи деньгами и продуктами. Затем в 1994 году он учредил Ассоциацию профсоюзных организаций студентов Республики Саха (Якутия), далее АПОС PC (Я), которая оказывала помощь студентам других ВУЗов. Далее создал движение «Фонд общественного демократического движения Республики Саха (Якутия).

С 1995 по 2000 годы работал в Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия) заместителем председателя. Организовал и возглавил региональное отделение партии «Партия российских регионов», являлся членом центрального Совета Партии, курировал дальневосточный федеральный округ.

С 1997 по 2002 гг. – депутат ІІ созыва Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Он активно участвовал в разработке и принятии Законов Республики Саха (Якутия) «О государственной молодежной политике»; «О статусе столицы Республики Саха (Якутия)», «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; «О меценатской деятельности Законов Республики Саха (Якутия)», «О согласованном уровне жизни в Республики Саха (Якутия)», «О порядке предоставления жилья детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей», «Об Уполномоченном по правам ребенка в Республики Саха (Якутия)» и т.д.

Максим Местников является учредителем газеты «Сайсары», которая информировала жителей Сайсарского округа о новостях республики, города и проводимых работах в округе. Также он выступил инициатором проведения «Студенческой весны» Дальневосточного федерального округа; создал общественное движение «Сайсары», которое оказывало материальную помощь учителям и врачам. В 2000 году создал республиканский общественный комитет по реализации Послания Президента РФ в Республике Саха (Якутия). В 2003 году назначен заместителем генерального директора «Фонда будущих поколений». Основной итог работы – ликвидация задолженности по строительным организациям заречных улусов. В 2006 году стал исполнительным директором Совета муниципальных образований Республики Саха (Якутия). В 2007 году избран председателем Совета муниципальных образований Республики Саха (Якутия).

5 декабря 2008 года избран председателем Территориального (Регионального) союза профсоюзных организаций СОЦПРОВ в Республике Саха (Якутия). 23 февраля 2015 года в городе Оренбурге был избран заместителем председателя Межрегионального объединения территориальных союзов свободных профсоюзов.

В этот вечер юбиляра поздравил Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков. В своем выступлении он отметил, что Максим Иванович прошел большой жизненный путь и сделал многое для процветания республики. После того, как спикер Ил Тумэна поделился воспоминаниями, связанными с юбиляром, и рассказал о деятельности ІІ созыва Государственного Собрания, Местников Максим Иванович был награжден Благодарственным письмом Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) за вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия) и многолетний добросовестный труд.

Со  знаменательным днем юбиляра поздравили первый заместитель главы города по вопросам городского хозяйства Дмитрий Садовников, народные депутаты Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Зоя Корнилова, Августа Марфусалова, Ульяна Винокурова, глава Промышленного округа города Якутска Александр Подголов, директор ГАУ «Технопарк «Якутия» Анатолий Семенов и многие другие.

Анатолий Семенов напомнил, что Максим Иванович был одним из организаторов молодежного движения КВН «Якутские первооткрыватели». Вместе с тем, он поблагодарил юбиляра за поддержку инициатив, исходящих от представителей молодежи 1990-2000-х годов.

Торжественный вечер музыкальными номерами украсил ведущий баритон Государственного театра оперы и балета им. Д.К. Сивцева-Суоруна Омоллоона, народный артист Республики Саха (Якутия) Юрий Баишев.

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Источник: Пресс-служба Ил Тумэна.
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