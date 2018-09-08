В честь Дня города в Якутске на Ярославского посадили тополя

В честь Дня города Якутска и в рамках Года добровольчества трудовой коллектив МКУ «Управление делами» города Якутска и исполняющий обязанности заместителя главы — руководитель аппарата Окружной администрации города Якутска Владимир Степанов за свои средства приобрели и посадили десять саженцев тополей по улице Ярославского, с торца ул. Хабарова.

Саженцы тополей станут украшением этого участка улицы. Полив и уход будет проводиться силами сотрудников Управления делами. «Это наш подарок родному городу Якутску в честь дня рождения. Наш коллектив регулярно занимается посадками цветов и саженцев, выходит на субботники», — прокомментировал Семен Мапулов, заместитель руководителя МКУ «Управление делами» ГО «город Якутск».