В честь Дня города открылся новый арт-объект «Хомус»

Коллекция стрит-арта Якутска пополнилась новым шедевром.7 сентября состоялось торжественнее открытие нового арт-объекта «Хомус». Композиция появилась в Гагаринском округе и посвящена любви к родному городу и грядущему 386-летию.

Молодой графический дизайнер, иллюстратор Софья Шилова расписала здание аптеки по улице Кузьмина, 10.

Используя стиль книжных иллюстраций и вдохновляясь сказками, Софья Шилова в новом стрит-арте заключила несколько замыслов: тема космоса, национальный колорит, любовь к природе и музыке.

«Я выбрала свой родной Гагаринский округ, чтобы он стал еще красивее и ярче. Якутск –это наш родной дом, поэтому преображая его, мы даем пример другим. Надеюсь, что в рамках последующих биеннале выход музея на улицы станет доброй традицией. Выражаю благодарность организаторам мероприятия за возможность участия в таких масштабных проектах»,- поделилась Софья Шилова.

Проект реализован Национальным художественным музеем РС (Я) совместно с Окружной администрацией города Якутска в рамках V Международной якутской биеннале современного искусства BY-18.

«Новый стрит-арт расположен в створе улицы — это очень хорошая градостроительная ось. Отрадно, что музей «выходит» в город и мы находим точки соприкосновения в результате, которых, уголки нашего города преобразовываются. Надеемся, что открытие таких объектов повлекут за собой новые изменения«,- отметила главный архитектор города Якутска Ирина Алексеева.

Организаторы надеются, что контрастный и жизнерадостныйрисунок уличного искусства будет радовать горожан и гостей столицы, а также станет излюбленным местом для фотосессий.