В честь 80-летия со дня рождения Владимира Ларионова возложили цветы к его памятнику

Сегодня, 10 февраля 2018 года, состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику выдающемуся ученому, организатору науки, академику Российской академии наук, Почетному гражданину Республики Саха (Якутия), доктору технических наук, профессору Владимиру Петровичу Ларионову в честь 80-летия со дня его рождения.

В мероприятии, проведенном в сквере имени Владимира Петровича Ларионова г. Якутска, приняли участие Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков, народные депутаты республики, заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия), председатель организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения академика Российской академи наук Владимира Петровича Ларионова Алексей Дьячковский, члены Правительства Республики Саха (Якутия), вдова В.П. Ларионова Люция Ларионова и дочь Майя Ощепкова, научный руководитель Института геологии и минералогии имени В.С. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук, академик Российской академии наук Николай Похиленко, научный руководитель Института систем энергетики имени Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук, член-корреспондент Российской академии наук Николай Воропай, заместитель главы ГО «Город Якутск» Евдокия Евсикова, представители научных учреждений, профессорско-преподавательский состав и студенты высшего, профессионального и среднего образовательных учреждений республики, делегация Мегино-Кангаласского улуса, общественность республики.

На митинге, прошедшем после церемонии возложения живых цветов к памятнику Владимиру Петровичу Ларионову, много теплых слов было сказано о многогранной личности, ученом, организаторе науки, первом действительном члене Российской академии наук из народа саха.

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков, приветствуя участников церемонии, отметил, что сегодня здесь собрались те, кто помнит Владимира Петровича Ларионова и преклоняется перед его интеллектом, талантом. «Время уходит, но мы продолжаем находится под обаянием этого неординарного, уникального человека. Работают Якутский научный центр, в развитие которого он внес огромный вклад, созданные им институты, основанная им Академия наук республики. Продолжают дело Владимира Петровича его соратники, ученики, которые переняли опыт научного сподвижничества у выдающейся личности», — сказал спикер Ил Тумэна

Спикер Ил Тумэна напомнил, что памятник, посвященный академику, стоявшему у истоков бронзового литья, который создан скульпторами Виктором Федоровым и Семеном Прокопьевым и установлен рядом с любимым детищем Владимира Петровича — институтом физико-технических проблем Севера, является одним из лучших памятников города.

Александр Жирков подчеркнул, что человеческая память избирательна, но память о Владимире Петровиче Ларионове будет вечной.

Заместитель председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Алексей Дьячковский отметил: “Владимир Петрович Ларионов был лидером не только своего поколения, но и своего народа, региона, страны, и является стопроцентным воплощением тех качеств, какие мы бы хотели видеть в наших детях, близких, в себе».

Научный руководитель Института геологии и минералогии имени В.С. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук (г. Новосибирск), академик Российской академии наук Николай Похиленко обратил внимание собравшихся на то, что у каждого народа есть свои гении, которые задают планку развития. «У итальянцев это был Леонардо да Винчи, у русских — Михаил Ломоносов, у народа саха -Владимир Ларионов», — сказал он.

Академик подчеркнул, что простой парень из маленького села, окончивший школу с золотой медалью, выпускник Бауманки – одного из самых лучших и престижных вузов, ученик величайшего специалиста в области материаловедения Бориса Патона прошел блистательный жизненный путь. «Владимир Петрович был не только выдающимся ученым, но и организатором науки, очень удачливым, с тонким чутьем что делать, как делать, и это особенно проявилось в тяжелые 90-е годы», — сказал Николай Похиленко и подчеркнул, что с момента его первого приезда в 1968 году Якутск преображался на глазах и сегодня является современным, красивым городом, в этом есть и большой вклад Владимира Петровича, которому сегодня отдаем дань признания и уважения.

В своем выступлении научный руководитель Института систем энергетики имени Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук (г. Иркутск), член-корреспондент Российской академии наук Николай Воропай сказал: «Сегодня мы отмечаем 80-летие со дня рождения великого человека, якутского Ломоносова, человека широких взглядов и интересов, что характерно отражено в этом памятнике: он смотрит вдаль, далекую перспективу своего народа, страны. Владимир Петрович оставил большое наследие, свою школу, своих последователей». Николай Воропай пожелал коллективу института физико-технических проблем Севера, Якутского научного центра успехов в реализации тех идей, которые Владимир Петрович Ларионов завещал.

Директор института физико-технических проблем Севера имени Владимира Петровича Ларионова Сибирского отделения Российской академии наук Егор Старостин отметил, что дела Владимира Петровича Ларионова продолжаются в его учениках, последователях и поделился успехами коллектива ученых в фундаментальных и прикладных исследованиях.

Заместитель главы городского округа «Город Якутск» Евдокия Евсикова сказала о том, что самое главное для человека – это память о нем, и память о Владимире Петровиче Ларионове в нашем городе царит везде и его жизнь продолжается в его близких, родных, учениках.

Дочь Владимира Петровича Ларионова, кандидат медицинских наук Майя Ощепкова поблагодарила всех собравшихся за добрую память о своем отце и выразила признательность руководству республики, города Якутска, Якутского научного центра, коллективу Института физико-технических проблем Севера имени Владимира Петровича Ларионова за большую работу по увековечению его памяти.