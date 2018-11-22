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22 ноября 2018, 21:35
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В честь 75-летия народного художника Якутии Тимофея Степанова открылась юбилейная выставка

Сегодня в Национальном художественном музее Республики Саха (Якутия) в честь 75-летия со дня рождения живописца, реставратора, народного художника Якутии, члена Союза художников России Тимофея Степанова открылась выставка «Арт Миры Тимофея Степанова».

 

На торжественном открытии выставки от имени Главы Республики Саха (Якутия) гостей поприветствовала заместитель председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Ольга Балабкина. Было отмечено, что с именем Тимофея Андреевича Степанова связана яркая, незабываемая страница в истории якутской живописи.

«Я уверена, что сегодня в нашем любимом Национальном художественном музее собралась аудитория, которая тонко чувствует ощущения художника, и которая знакома с картинами Тимофея Степанова. Только сунтарская земля могла в тяжелые послевоенные годы родить и дать возможность раскрыться такому таланту, как Тимофей Степанов. Потому что именно оттуда зарождается самая настоящая якутская культура. Неудивительно, что в 1968 году Тимофей Андреевич, окончив Якутское художественное училище, продолжил обучение в Ленинградском Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина и подарил нам необыкновенный мир своих картин»,  — отметила Ольга Балабкина.

С открытием юбилейной выставки гостей также поздравили председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Феодосия Габышева, министр культуры и духовного развития РС (Я) Юрий Куприянов, председатель Конституционного суда РС (Я) Александр-Ким-Кимэн и другие.

На выставке «Арт Миры Тимофея Степанова» представлены известные произведения художника из фондов Национального художественного музея РС (Я) и из частной коллекции семьи художника: Серия «Героический эпос «Олонхо», «Укрощение. Триптих «Гимн Коню», «Харах уута. Черные слезы Вилюя» и другие.

Выставка будет работать до 13 января на втором этаже основного здания Национального художественного музея РС (Я).

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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