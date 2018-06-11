В Черском подтопило взлетно-посадочную полосу аэропорта

В поселке Черский Нижнеколымского района Якутии Колыма подтопила взлетно-посадочную полосу аэропорта «Черский». Такое в это время происходит ежегодно, так как взлетно-посадочная полоса располагается ниже пойменной части реки.

В районе села Колымское уровень воды в реке составляет 1007 см, при критическом 1010 см. Наблюдается выход воды на пойму. В ближайшие сутки уровень воды здесь сохранится в пределах 1010-1015 см над нулем поста.

А вот в районе Черского и Походска вода пойдет на убыль, но пока незначительно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РС(Я).