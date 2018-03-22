В чем феномен Грудинина в Якутии?

Стоит разобрать ключевой, на субъективный взгляд, фактор, который при анализе итогов выборов прошел почти незамеченным и политологами, и комментаторами-журналистами, а именно — профессиональная принадлежность кандидата ГРУДИНИНА.

Грудинин – крестьянин, латифундинст, хозяин совхоза, успешный по российским меркам, фермер. Сельскохозяйственные улусы — Усть-Алданский, Мегино-Кангаласский, Намский, Таттинский и несколько других, поддержали его, и на этих территориях показатели кандидата оказались выше среднего по республике. Считаю, что они голосовали не против ПУТИНА, и не против БОРИСОВА. Они голосовали по профессиональному признаку за крутого богатого крестьянина, за «красного тойона».

В Якутии треть электората сельская: на карте выборов четко видно – чем дальше от аграрных улусов на север, на юг, на запад, или на восток, тем ниже результаты директора совхоза им. Ленина.

Промышленные центры — Нерюнгри, Алдан, Мирный, Ленск восприняли товарища «названного коммуниста» в среднем, в два раза хуже, чем рекордсмены Усть-Алданский или Мегино-Кангаласский — 16-20% против 30-39%.

Оппозиционные ресурсы считают, что рейтинг Егора БОРИСОВА в промышленных районах, «ну, на очень низком уровне» — значительно хуже, чем в сельских улусах. Отчего тогда население в Нерюнгри, Мирном, Алдане или Ленске не дало «из вредности» полста процентов за товарища Грудинина? Взяли бы, да «отомстили» Ил Дархану за все страдания и суровые условия жизни, пользуясь случаем? Но ведь нет, они активно поддержали Путина. Так что не получается связать в обратную пропорциональность рейтинг Грудинина с Борисовским.

В Арктических же районах «аромат клубники» вообще не возымел никакого впечатления на избирателей. А что, в Черском или Аллаихе живут лучше, чем в Кердеме или Майе? Определенно нет, жизнь там объективно и сложнее, и менее комфортна. Просто там фермер Грудинин никому не нужен. Он неинтересен и непонятен ни нерюнгрицам, ни колымчанам, ни оймяконцам. К слову, и на Чукотке, выдавшей за Путина 82% совершенно та же история, КПРФ получила за своего кандидата жалкие 6%. Нет на Чукотке сельского хозяйства, как и нет людей, которых потенциально мог бы заинтересовать Грудинин.

Грудинин – человек не промышленный. Был бы он, к примеру, горняком, «красным генералом» какой-нибудь там шахты им. Ленина, ситуация могла быть прямо противоположной – за него, вероятно, проголосовали бы лучше в Нерюнгри, Алдане, Мирном. Но тогда якутское село его бы просто не восприняло.

И, наконец, был бы фронтменом КПРФ был не Грудинин, а ЗЮГАНОВ – он бы набрал в Якутии не больше среднего по стране. Ну, может, чуточку больше, на уровне соседей по ДФО. Итак, федеральная КПРФ исключительно «угадала» с кандидатом для Якутии. Региона, где 1/3 населения проживает на селе. Которое жаждет перемен на селе для всех, а не показательных еврохотонов для избранных. Для людей, которым небезразлично и понятно все то, чем прославился Грудинин по роду своей профессиональной деятельности.

И тогда возникает законный вопрос – а как же Якутск? Здесь за Грудинина дали аж 30%! Но это как раз объяснимо. Якутск за последние 20-25 лет прирос за счет внутренней миграции, в первую очередь за счет сельских улусов, тысяч на 70-80. Сегодня Якутск почти на треть – сельский, и по происхождению, и по менталитету. Столица сохраняет прочные семейные, родственные, экономические связи с жителям Центральной, Заречной и Вилюйской групп улусов.

Полагаю, якутяне, отдавшие голоса за Грудинина, проголосовали не за программу, не из протеста, не из-за яростной нелюбви к республиканской власти. Они увидели в Грудинине некий образец успешного крестьянина и поддержали его из корпоративной солидарности. Люди проголосовали за несбыточную мечту, за фантом, за политическую «пирамиду», сулящую в ватсап-видеороликах зарплату 78 тыс. рублей в месяц. Грудинин стал их призрачной надеждой на изменения в родном селе. Похожая ситуация сложилась и в Алтайском крае, где Грудинина так же поддержал сельский электорат.

Традиционные якутяне, живущие сельским хозяйством – это дети природы со всеми своими достоинствами и недостатками. Они очень доверчивые, открытые и простосердечные. Верят людям на слово и всегда держат свое. Им незнакомы хитрость, коварство и изворотливость. Исконный сельский якутянин режет правду-матку в лицо, он не способен улыбаться, держа камень за пазухой.

Догадайтесь, какой регион в стране «самый-самый» по количеству пострадавших дольщиков жилья, или инвесторов рухнувших финансовых пирамид на душу населения? Якутия наша… Якутия – благодатный край для разного рода остапов бендеров, калифов на час и прочих политических и экономических прохвостов.

Неважно, в какие одежды они рядятся, цель у них всегда одна – нечестно, обманом добыть необходимые им ресурсы – голоса на выборах, сбережения граждан, или другие блага.

И к этим сельским активам добавились голоса оппозиции, но они составили незначительную часть электората Грудинина в Якутии. Потому что даже часть коммунистов со стажем не восприняли кандидата, выдвинутого родной партией. Тем не менее, запрос на оппозицию, существующий в нормальном демократическом обществе, на этих выборах удовлетворил Грудинин.

Факт, что в нашей республике источником информации №1 является ватсап. Агитация в пользу Грудина шла в ватсапе агрессивная и яростная. Идеологи его кампании и после подсчета голосов продолжали нагнетать обстановку. А ведь именно это время очень важно, чтоб вновь консолидировать общество, разобщенное выборами. И решающее слово в этом должны сказать сами кандидаты, как выигравший, так и его оппоненты. Субъективное мнение, что части сельских избирателей, голосовавших за Грудинина, требуется сейчас профессиональная психологическая или даже медицинская помощь.

Ну, а сам Грудинин даже не выполнил обещание, исполнение которого всецело зависело от его личной воли. Имеются в виду проспоренные им усы.

В общем, феномен Грудинина в Якутии в 2018-м войдет в новейшую историю, и будет еще тщательно изучаться со всех сторон. Показательно, что по итогам президентской кампании почти нет жалоб на организацию выборов. В Якутии выборы прошли честные и открытые. В обществе, где есть интернет, а почти все избиратели Якутии охвачены ватсапом, не может довлеть административный ресурс. И очень странно выглядят сейчас публикации, которые предрекают некие санкции по итогам волеизъявления якутян. В цивилизованном обществе в ХХI веке это выглядит дико.