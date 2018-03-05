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Происшествия
5 марта 2018, 10:10
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В чайных пакетиках оказался наркотик

В исправительной колонии № 7 пресечена попытка передачи осужденным крупной партии наркотических веществ.

В ИК-7, при досмотре младшим инспектором отдела безопасности продуктовой передачи для осужденного, были обнаружены два пакетика с чаем без ярлыков, в которых содержалось вещество растительного происхождения с резким специфическим запахом.

На место происшествия незамедлительно были вызваны сотрудники управления наркоконтроля МВД региона, которые изъяли обнаруженные пакетики для проведения лабораторного исследования с целью установления химического состава находящегося в них подозрительного вещества.

Проведенная экспертиза показала, что содержимым изъятых пакетов является синтетическое наркотическое вещество общим весом 2,065 гр, что квалифицируется как крупный размер.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ.

 

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Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
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