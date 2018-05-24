В ЦЭС завершена подготовка к пожароопасному сезону

Персонал Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» завершил плановые тренировки по ликвидации технологических нарушений на линиях электропередачи в ходе подготовки к пожароопасному периоду.

Подобные тренировки проходят во всех 11-ти районах ЦЭС. В них участвует оперативный персонал, члены добровольных пожарных формирований, а также руководители структурных подразделений. В ходе мероприятия работники получают навыки предупреждения и ликвидации технологических нарушений, произошедших из-за лесного пожара.

По легенде, оперативно-диспетчерская группа получает сообщение об обнаружении очага возгорания в лесополосе рядом с действующей высоковольтной линией. Оперативно-выездная бригада, совершая обход линий, находит место повреждения линии огнем и докладывает о степени и характере ущерба дежурному диспетчеру, который, в свою очередь, передает информацию начальнику РЭС, главному инженеру, диспетчеру пожарной службы и выводит линию в ремонт. До «прибытия» пожарной службы оперативно-выездная бригада отрабатывает действия по локализации очага возгорания первичными средствами пожаротушения и совершает противопожарную окопку опор. В ходе тренировки энергетики оттачивают навыки ликвидации технологических нарушений, укрепляют взаимодействие с органами местного самоуправления.