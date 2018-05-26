В центре Якутска загорелся жилой дом

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

25 мая 2018 г. в 00.01 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж на мкр. Сергелях СОТ «Озерный» г.Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение. В результате пожара огнем повреждены строения по всей площади. Причина предположительно — короткое замыкание электропроводки. Виновный и ущерб устанавливается.

25 мая 2018 г. в 08.52 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный дом на улице Савина с.Партизан Намского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел дом. В результате пожара огнем поврежден дом и пристрой по всей площади. Причина предположительно — короткое замыкание электропроводки. Виновный и ущерб устанавливается.

25 мая 2018 г. в 13.56 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частная дача на ЯПФ СОТ «Альтаир» в г.Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через семь минут горела дача. Огнем повреждена дача по всей площади 25 кв.м. Причина предположительно — неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливается.

25 мая 2018 г. в 19.48 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит 9-ти этажный жилой дом на улице Петровского г.Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через пять минут с кровли дома был виден дым. Огнем поврежден битум, рубероид на площади 4 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!