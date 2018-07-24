В центре Якутска загорелся автомобиль

ДТП с возгоранием автомобиля произошло вечером 23 июля на перекрестке проспекта Ленина и улицы Кирова в Якутске.

Как стало известно ЯСИА, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Кирова столкнулись две иномарки.

В результате короткого замыкания электропроводки произошло возгорание одного из автомобилей. Пожар потушили сами водители при помощи штатных огнетушителей. К месту происшествия выехали сотрудники ГИБДД города Якутска.