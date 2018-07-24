В центре Якутска загорелся автомобиль

ДТП с возгоранием автомобиля произошло вечером 23 июля на перекрестке проспекта Ленина и улицы Кирова в Якутске.
Как стало известно ЯСИА, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Кирова столкнулись две иномарки.
В результате короткого замыкания электропроводки произошло возгорание одного из автомобилей. Пожар потушили сами водители при помощи штатных огнетушителей. К месту происшествия выехали сотрудники ГИБДД города Якутска.
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