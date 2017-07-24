В центре Якутска сгорела квартира

23 июля в 00.20. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Клубная в п. Пеледуй Ленского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения – через шесть минут после поступления вызова, горели дом и надворные постройки. Огнем повреждены: дом, гараж и баня, расположенные под одной крышей по всей площади, капот и двери автомашины на площади 2 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. Пожарными спасена автомашина.

23 июля в 03.17. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в одной из квартир жилого дома на ул. Лермонтова в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения – через восемь минут после поступления вызова, из окна шел дым. Пожарные предотвратили распространение огня и спасли жилой дом. Огнем повреждены домашнее имущество и мебель в квартире на общей площади 15 кв.м. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Виновник и ущерб устанавливаются.

23 июля в 13.22. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме с пристроенным гаражом на ул. Бестужева-Марлинского г. Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения – через три минуты после поступления вызова о пожаре, из гаража шел дым. Огнем повреждены частный гараж и частный дом внутри по всей площади. Общая площадь пожара – 40 кв.м. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Виновник и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2015 г. №1213 в России введен однозначный запрет на бесконтрольное выжигание сухой травы на всех категориях земель, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, а также в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов. Ранее действовавшие запреты были фрагментарными: касались только отдельных категорий земель (но не самых проблемных — сельхозназначения и запаса), или отдельной категории сухой растительности — стерни.

Ни в коем случае не допускайте:

— пала сухой травы;

— неконтролируемого сжигания мусора;

— будьте осторожны при курении: непотушенный окурок или спичка легко приводят к возгоранию сухой травы.

В усадьбе или на даче:

— всегда наготове должен быть инвентарь для тушения пожара: ведро, лопата, бочка с водой, ящик с песком;

— сухую траву надо собирать граблями. Сжигать ее вместе с мусором можно в железной бочке, установленной рядом с водоемом или емкостью с водой, подальше от строений;

— опасайтесь сильных порывов ветра. При сжигании мусора даже в железной бочке учитывайте направление ветра, чтобы случайная искра не полетела в сторону строений.

Если вы обнаружили горение сухой травы – позвоните в Пожарную охрану по телефону «101».