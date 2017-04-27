В центре Якутска сгорел гараж с автомобилем внутри

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия) за прошедшие сутки:

26 апреля 2017 г. в 05.58. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Дзержинского г. Якутска. Через четыре минуты к месту вызова прибыло первое пожарное подразделение, к моменту их прибытия из гаража шел дым. В результате пожара огнем повреждены гараж внутри и автомобиль «Тойота Сурф» по всей площади. Общая площадь пожара — 30 кв.м. Предположительно, причиной пожара явилось короткое замыкание в отсеке двигателя автомобиля. Ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!