В центре Якутска произошло 2 пожара

22 апреля 2017 года в 18.04 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в одной из квартир 9-ти этажного жилого дома в 203-м микрорайоне в г.Якутск. В результате пожара огнем было повреждено домашнее имущество на балконе квартиры на площади 1 кв.м. По предварительной версии, пожар произошел вследствие неосторожности при курении. Виновник и ущерб происшествия устанавливаются. Для тушения пожара привлекались 12 человек личного состава и 3 единицы техники.

22 апреля 2017 года в 21.58 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в одной из квартир 14-тиэтажного жилого дома на ул.Кузьмина в г.Якутск. В результате пожара огнем на площади 2 кв.м. было повреждено домашнее имущество на балконе квартиры. По предварительной версии, пожар произошел вследствие неосторожности при курении. Виновник и ущерб происшествия устанавливаются. В тушении пожара были задействованы 11 человек личного состава и 3 единицы техники.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!