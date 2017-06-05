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Происшествия
5 июня 2017, 9:39
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В центре Якутска произошел пожар

В 18.47 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании  на частной даче  Хатынг – Юряхском шоссе в г. Якутске. Пожарно-спасательные подразделения были на месте через семь минуты после поступления вызова о пожаре, горело строение. Огнём повреждены строения по всей площади. Общая площадь пожара составила 180 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

г. Удачный Мирнинского  района в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в мкр. Новый город.  Пожарные были на месте через четыре минуты после поступления вызова о пожаре, к моменту их прибытия горела открытым огнём автомашина. Огнем поврежден автомобиль «Москвич» по всей площади. Общая площадь пожара составила 6 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

г. Нерюнгри  Нерюнгринского района произошло возгорание в гараже. На момент прибытия пожарных расчетов горела кровля гаража. В результате пожара огнем повреждена кровля, стена гаража на площади 10 кв.м. По предварительной версии пожар произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Ущерб устанавливается.

г. Якутск на ул. Свердлова произошел пожар в жилом доме. Пожарно-спасательные подразделения были на месте через четыре минуты после поступления вызова о пожаре, горел картофельный ящик в подъезде. В результате пожара огнём поврежден ящик на площади 2 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

4 июня  в г. Якутске произошел пожар в жилом доме в г. Якутске. На момент прибытия пожарных расчетов спустя пять минут после поступления вызова горела входная дверь. Огнём повреждена входная дверь и мебель в прихожей на площади 8 кв.м. По предварительной версии пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки кабеля. Виновник и ущерб устанавливаются.  Пожарными спасен жилой дом.

 Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2015 г. №1213 в России введен однозначный запрет на бесконтрольное выжигание сухой травы на всех категориях земель, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, а также в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов. Ранее действовавшие запреты были фрагментарными: касались только отдельных категорий земель (но не самых проблемных — сельхозназначения и запаса), или отдельной категории сухой растительности — стерни.

Ни в коем случае не допускайте:

— пала сухой травы;

— неконтролируемого сжигания мусора;

— будьте осторожны при курении: непотушенный окурок или спичка легко приводят к возгоранию сухой травы.

В усадьбе или на даче:

— всегда наготове должен быть инвентарь для тушения пожара: ведро, лопата, бочка с водой, ящик с песком;

— сухую траву надо собирать граблями. Сжигать ее вместе с мусором можно в железной бочке, установленной рядом с водоемом или емкостью с водой, подальше от строений;

— опасайтесь сильных порывов ветра. При сжигании мусора даже в железной бочке учитывайте направление ветра, чтобы случайная искра не полетела в сторону строений.

Если вы обнаружили горение сухой травы – позвоните в Пожарную охрану по телефону «101».

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Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).
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