В центре Якутска появилась семья белых медведей

Перед зданием Окружной администрации города Якутска появились объемные скульптуры – снежные белые медведи. Их легко узнать, ведь это полюбившиеся всем Ломоносов, Колымаана и Харчаана.

Скульптуры снежных медведей создала семья Саввиновых. Отец с сыном на протяжении нескольких дней творили на морозе одно из главных новогодних украшений столицы.

Помощник художника-скульптора Айаал Саввинов отметил, что размеры соизмеримы с настоящими животными.

«Идея изваять медведей появилась в прошлом году. Медведи полюбились всем якутянам, мы все относимся к ним с особой теплотой, следим за их судьбой. Над скульптурами пришлось протрудится в течении восьми дней. Сложностей не было, так как мой отец Олег Саввинов – профессиональный художник и имеет большой опыт в создании подобных скульптур. Медведи получились объемные, можно сказать, в натуральную величину, высота самца составляет более 1,5 метров».

Скульпторы уверены, что семья белых медведей перед зданием мэрии станет излюбленным местом среди горожан и гостей столицы, и появится в фотоальбоме каждого из нас.

Призываем жителей и гостей города с уважением относиться к работе мастеров- скульпторов, беречь городские арт-объекты, воспитывать в детях культуру поведения. Пусть предновогодние снежные скульптуры радуют якутян до самой весны.

Якутск.рф