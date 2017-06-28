В центре Якутска незаконно построен многоэтажный дом на деньги граждан

По материалам проверки прокуратуры г. Якутска возбуждено уголовное дело по факту незаконного привлечения денежных средств граждан для строительства многоэтажного дома в районе Крестьянского рынка.

Прокуратура г. Якутска провела проверку соблюдения ООО «Товары Саха Якутместпрома» законодательства в сфере долевого строительства.

Установлено, что общество строит блок № 6 многоквартирного жилого дома с соцкультбытом по ул. Короленко, д 25 г. Якутска на земельном участке, не отведенном под эти цели, а также в отсутствие разрешения на строительство.

Несмотря на предписания Управления госстройжилнадзора Республики Саха (Якутия) о недопущении строительства, застройщик ООО «Товары Саха Якутместпрома» продолжил работы, фактически возведя весь блок, а также привлек при его строительстве денежные средства граждан в сумме более 14 млн. руб. путем заключения договоров долевого участия.

Прокуратура г. Якутска направила материалы проверки в следственной орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения в отношении генерального директора фирмы застройщика возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в особо крупном размере).

В настоящее время по делу производится предварительное следствие, ход которого находится на контроле прокуратуры.