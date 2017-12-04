В центре «Сосновый бор» успешно прошли открытые занятия педагогов

Ориентация дополнительного образования на всестороннее развитие ребенка, на формирование у ребенка целостной модели будущей профессиональной деятельности требует компетентных специалистов с разносторонне развитыми профессиональными навыками, личностно готовых к самостоятельной работе по профилю. В современных условиях это требует новых подходов к управлению образовательными процессами.

Школьной программы становится недостаточно, предмет учебной деятельности абстрактен и существует вне контекстов реальной будущей профессии. В связи с этим вопросы внедрения международных стандартов качества образования в деятельность Центра являются актуальными. Программа дополнительного образования Центра «Сосновый бор» способствует налаживанию связей между теоретическими знаниями и реальными практическими действиями. Одним из инструментов такой связи является «открытое занятие».

Открытое занятие – это форма обобщения, анализа, оно показывает уровень профессионального опыта педагога и требует тщательной подготовки и творческого подхода. Подготовка открытого занятия является для педагога формой повышения квалификации, технологией самоанализа педагогического опыта и умением оценить свои педагогические находки с точки зрения их научности, целесообразности, технологичности — все это становится предпосылкой для успешного проведения открытого занятия, для профессионального развития педагога.

В программу дополнительного образования в Центре отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» входят занятия по направлениям «Blog Spot», «Multi English», «Суолдьут», «Ловец слов», «Веселый английский», «Битмейкинг», «Мир увлечений», «Живая музыка». Целью всех занятий является развитие и поддержка у обучающихся интереса к той или иной направленности, повышение эффективности обучения, формирование объективной информации о каждом предмете. Открытые занятия по кружкам проходят оригинально, с трансформированными способами организации и игровой основой. Такие занятия, как «Multi English», «Битмейкинг» и «Веселый английский» проходят на трёх языках с интегрированием профильных смен. Уроки «Суолдьут» и «Ловец слов» основываются на творчестве и наглядности.

Критериями создания модели занятия являются межпредметность, формирование мотивации, импровизационность, организованность, рефлексивность.

По результатам проведения открытых уроков в Центре отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор», педагоги дополнительного образования выделяют наиболее ценные компоненты своей учебной программы, осмысливают и структурируют свой опыт.