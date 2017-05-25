В центре «Сосновый бор» появилась новая аллея

Участники смены «Регион-14» посадили деревья на территории Центра «Сосновый бор» в честь 85-летия службы пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции России.

25 мая 2017 года, в Год экологии в России, на территории Центра «Сосновый бор» участники профильной смены «Регион-14» и сотрудники Госавтоинспекции Республики Саха (Якутия) заложили первые памятные посадки в честь 85-летия образования службы пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции России.

Обращаясь к детям, Елена ГУЛЯЕВА, старший инспектор пропаганды УГИБДД МВД по РС(Я) отметила: «Уже на протяжении 85 лет группа пропаганды Госавтоинспекции ведет работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. За эти 85 лет, конечно, выросло не одно поколение наших сограждан и все те, кто когда-то соприкасался со службой пропаганды, прониклись идеями того, что соблюдение правил дорожного движения – это жизнь. Все мои коллеги отдают своей работе все свои силы, знания и опыт и все свободное время и искренне хотят, чтобы все участники дорожного движения всегда были в безопасности, а особенно вы, наше подрастающее поколение. Мы очень надеемся, что вы, выйдя из стен нашей Малой академии дорожных наук, внесете свой вклад в безопасность на дорогах и будете нашими юными помощниками и пропагандистами безопасности дорожного движения.

Сегодня в честь этого замечательного события, нашего юбилея, на территории детского Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» мы решили заложить аллею юных пропагандистов. Надеюсь, что каждый год новая смена наших помощников, юных инспекторов движения, будут сажать здесь деревья и через какое-то время здесь будет настоящая аллея, которую начали именно вы».

Посадка деревьев вызвала интерес у детей. Они серьёзно подошли к делу и очень постарались. Все понимали, что выполняют важную и памятную работу. В свою очередь старший инспектор пропаганды Управления ГИБДД поблагодарила ребят за ответственную работу и попросила их помнить и гордиться своим участием в заложении первой аллеи юных пропагандистов на территории Центра «Сосновый бор».