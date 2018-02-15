В Центральной Якутии заменили 180 километров воздушных линий

По итогам ремонтной кампании 2017 года энергетики Центральных электрических сетей (филиала ПАО «Якутскэнерго» Группы «РусГидро») заменили 180 километров воздушных линий распределительных сетей с неизолированного алюминиевого провода марки АС на современный самонесущий изолированный.

В течение года работы по замене провода велись последовательно на территории городского округа «город Якутск» и десяти районов Центральной Якутии: в Амгинском, Горном, Мегино-Кангаласском, Намском, Покровском, Таттинском, Томпонском, Чурапчинском, Усть-Алданском, и Усть-Майском улусах. Общий объём выполненных работ на 5% превышает запланированный и составляет 180 километров, из них 85 километров реконструировано при помощи подрядных организаций.

Наибольший объем работ выполнен персоналом Таттинского района электрических сетей, которые при плане в 13,63 заменили 28 километров провода. В Чурапчинском и Горном улусах, а также на территории ГО «город Якутск» реконструировано 14, 13,4, 11,5 километров соответственно.

«Замена устаревшего провода позволяет не только снизить аварийность в сетях и повысить надежность электроснабжения наших потребителей, но и значительно снизить эксплуатационные затраты», – отметил заместитель главного инженера по подготовке и проведению ремонта ЦЭС Андрей Борисов.