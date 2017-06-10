В Центральном округе проведен турнир по вольной борьбе

9 июня прошел открытый турнир по вольной борьбе на призы Управления Центрального округа, посвященного Дню России. В турнире приняли участие юные борцы 2006 года рождения и младше, по 6 весовым категориям, всего 70 мальчишек.
Целью турнира является повышение спортивного мастерства юных борцов, привлечение детей к спорту, пропаганде здорового образа жизни.
Главным судьей соревнований выступил тренер ДЮСШ №3 им. В. П. Керемясова Петр Черкашин.
Места определились следующим образом:
Весовая категория до 24 кг.
1 место — Эрчим Жирков;
2 место — Айархан Захаров;
3 место — Айсен Стручков и Коля Кульбертинов.
Весовая категория до 27 кг.
1 место — Виолетта Бирюкова;
2 место — Эрхан Куличкин;
3 место — Артур Иванов и Артур Попов.
Весовая категория до 30 кг.
1 место — Уйгун Бурцев;
2 место — Артем Баранов;
3 место — Петя Петров и Андрей Перфильев.
Весовая категория до 32 кг.
1 место — Боря Иринеев,
2 место — Эдик Макаров;
3 место — Саша Данилов и Леня Гладких.
Весовая категория до 35 кг.
1 место — Ганя Варламов;
2 место — Дамир Мусин;
3 место — Амир Мусин и Сережа Некрасов.
Весовая категория до 40 кг.
1 место — Айсен Васильев;
2 место — Никита Менделев;
3 место — Коля Чупин и Женя Адамов.
Мы благодарим тренерский состав ДЮСШ №3 им. В. П. Керемясова за преданность спорту и воспитание достойных спортсменов.
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