В Центральном округе проведен турнир по вольной борьбе

9 июня прошел открытый турнир по вольной борьбе на призы Управления Центрального округа, посвященного Дню России. В турнире приняли участие юные борцы 2006 года рождения и младше, по 6 весовым категориям, всего 70 мальчишек. Целью турнира является повышение спортивного мастерства юных борцов, привлечение детей к спорту, пропаганде здорового образа жизни. Главным судьей соревнований выступил тренер ДЮСШ №3 им. В. П. Керемясова Петр Черкашин. Места определились следующим образом: Весовая категория до 24 кг. 1 место — Эрчим Жирков; 2 место — Айархан Захаров; 3 место — Айсен Стручков и Коля Кульбертинов. Весовая категория до 27 кг. 1 место — Виолетта Бирюкова; 2 место — Эрхан Куличкин; 3 место — Артур Иванов и Артур Попов. Весовая категория до 30 кг. 1 место — Уйгун Бурцев; 2 место — Артем Баранов; 3 место — Петя Петров и Андрей Перфильев. Весовая категория до 32 кг. 1 место — Боря Иринеев, 2 место — Эдик Макаров; 3 место — Саша Данилов и Леня Гладких. Весовая категория до 35 кг. 1 место — Ганя Варламов; 2 место — Дамир Мусин; 3 место — Амир Мусин и Сережа Некрасов. Весовая категория до 40 кг. 1 место — Айсен Васильев; 2 место — Никита Менделев; 3 место — Коля Чупин и Женя Адамов. Мы благодарим тренерский состав ДЮСШ №3 им. В. П. Керемясова за преданность спорту и воспитание достойных спортсменов. comments powered by HyperComments Источник: Управление Центрального округа.

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