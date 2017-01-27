В Центральном округе прошли отчеты общественных организаций

В течение января в управлении Центрального округа прошли отчеты общественных организаций: Совета ветеранов, Совета женщин, Совета отцов. Советы отчитались о проделанной работе за 2016 год, также вручили благодарственные письма активистам.

Каждый совет внес свои предложения в план работ на 2017 год.

Совет женщин с этого года возглавила Татьяна ЕГОРОВА. Татьяна Дмитриевна ранее состояла в составе совета, являлась ее активным и деятельным членом.

Совет отцов округа, который возглавляет Егор ЖЕРГОТОВ, наряду с планом работ, поставил перед собой задачу по достойному проведению Дня Отца в Республике Саха (Якутия) и по подготовке к республиканским мероприятиям.

Совет ветеранов во главе с председателем Варварой ДМИТРИЕВОЙ наметил обширный план работ на 2017 год.

Избран новый состав Совета молодежи округа. Председателем совета по общему голосованию выбрана Евдокия ЕВСЕЕВА, преподаватель МОБУ СОШ №26. В совет вошли молодые учителя, студенты Центрального округа.

Управление Центрального округа и ее общественные советы готовы присоединиться к мероприятиям Год экологии, Года молодежи, Года добра и внести свой личный вклад в развитие республики и столицы.