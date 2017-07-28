В Центральном округе прошел Единый информационный день

28 июля во всех округах и пригородах столицы проходит Единый информационный день. Горожане имеют возможность задать свои интересующие вопросы представителям Окружной администрации города Якутска, руководителям профильных структур и муниципальных предприятий.

В Центральном округе Единый информационный день прошел в здании филиала Центральной городской библиотеки имени В.Г. Белинского «Зал семейного чтения». Рабочую группу возглавила советник главы города по вопросам жилищно-коммунального комплекса и энергетики Наталья Демина. В состав рабочей группы вошли и. о. руководителя Управления Центрального округа Давид Григорьев, член Общественной палаты города Якутска Туйара Колесова, начальник отдела учета граждан Департамента жилищных отношений Сусанна Неустроева, ведущий специалист отдела учета и работ с юридическими лицами, финансовому оздоровлению и ликвидации МКУ «Агентство по управлению муниципальным имуществом» Айсен Афанасьев, главный специалист Агентства земельных отношений Ольга Морозова, заместитель главного врача по детству поликлиники №1 Оксана Лугинова.

Наталья Демина рассказала о ходе реализации национальной приоритетной программы партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по формированию комфортной городской среды в городском округе «город Якутск». Она отметила, что в этом году работы по комплексному благоустройству проходят в 23 дворовых территориях и 9 общественных пространствах. В Центральном округе в число приоритетных вошли дворы жилых домов по пр. Ленина, 7-7/2, 11-11/2. Сегодня здесь укладываются водоотводные лотки, асфальтируются дворовые проезды.

В ходе встречи жители округа интересовались вопросами благоустройства кварталов, вывоза незаконно установленных металлических гаражей, установки водосчетчиков, капитального ремонта многоквартирных домов, посадки саженцев деревьев.

Представители управляющей компании «Солидарность» выразили благодарность администрации города Якутска за проведение работ по асфальтированию внутриквартальных проездов многоквартирных домов по пр. Ленина, 9/3. Также они обратились с просьбой пересмотреть место установки мусорных контейнеров для удобства проезда автотранспортных средств. Давид Григорьев отметил, что данный вопрос будет решен по итогам общего собрания жильцов.

Жители округа попросили помочь организовать вывоз четырех незаконно установленных металлических гаражей, которые расположены возле ювелирного магазина «Киэргэ», которые мешают благоустройству двора и портят архитектурный облик квартала.

Жительница второго подъезда пр. Ленина, 7/1, Любовь Иннокентьевна рассказала, что в этом году в доме проведен косметический ремонт, результатом которого жильцы абсолютно недовольны:

«Ремонтные работы по покраске и побелке стен, потолков, лестничных пролетов в подъезде выполнены некачественно. Куда можно обратиться с жалобами, чтобы работы были переделаны?».

Заявителю был дан ответ, что письмо с претензиями жильцов многоквартирного дома нужно направить в адрес управляющей компании – ЖЭУ «Центральное». После чего, если никаких мер со стороны управляющей компании не будет предпринято, направить жалобу в Управление Центрального округа.

Инициативная группа жильцов многоквартирных домов по пр. Ленина, 7-7/2, внесла предложение по сохранению зеленых насаждений, которые в рамках комплексного благоустройства дворовой территории необходимо пересадить на другие участки. Наталья Демина ответила, что после комплексного благоустройства двора, жильцы могут организовать субботник и пересадить деревья в специально отведенные участки.

Председатель Союза многодетных матерей города Якутска Римма Горохова рассказала, что в этом году порядка 900 детей из многодетных семей будут зачислены в первые классы.

«В Год добра наша организация проводит ежегодную благотворительную акцию по вручению будущим первоклассникам подарков. Призываем принять участием в акции управу округа, предпринимателей, Общественную палату города Якутска», — сказала Римма Даниловна.

По итогам Единого информационного дня всем заявителям были даны исчерпывающие ответы и разъяснения, а все поступившие предложения и инициативы запротоколированы для дальнейшей работы.