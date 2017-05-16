В Центральном округе подвели итоги городской выставки детских рисунков

15 мая в Дворце детского творчества прошла городская выставка детских рисунков «Ромашка», посвященная Международному дню семьи и Году добра в городе Якутске. Конкурс зародился в 2012 году, как окружной конкурс Центрального округа. Его идейным вдохновителем, организатором стала Мария Амыдаева, а руководитель Управления Центрального округа Михаил Гасанбалаев поддержал идею и вот в этом году конкурс отметил свое 5-летие. Юбилейный конкурс прошел по теме: «Твори добро, дари тепло!».

В этом году организаторами конкурса стали: Управление Центрального округа, Совет женщин Центрального округа, Дворец детского творчества.

Конкурс проходил среди воспитанников изостудий и Детской школы изобразительных искусств имени Л.А. Ким.

В категории от 6 до 8 лет дипломантами стали:

— Нюргуяна Алексеева, изостудия «Радуга» СОШ №19, руководитель Татьяна Скрябина;

— Сандаара Павлова, изостудия «Радуга» Дворца детского творчества, руководитель Айталина Алексеева;

— Сафина Халилова, студия «Грани творчества» Дворца детского творчества, руководитель Светлана Степанова.

Дипломом III степени награжден Богдан Бочкарев, творческое объединение «Лига здоровья» Детского подросткового центра, руководитель Алена Копылова.

Дипломом II степени награждена Ангелина Гоголева, изостудия «Радуга» Детского подросткового центра, руководитель Александра Скрябина.

Дипломом I степени награждена Таня Токарева, изостудия «Радуга» Детского подросткового центра, руководитель Александра Скрябина.

В категории от 9 до 11 лет дипломантами стали:

— Аэлита Фомина, Детская школа изобразительных искусств имени Л.А. Ким, руководитель Татьяна Таманнырова;

— Маша Аринкина, Детская школа изобразительных искусств имени Л.А. Ким, руководитель Татьяна Таманнырова;

— Лера Хоютанова, изостудия «Палитра» Центра творческого развития «Солнечный мир», руководитель Марианна Попова;

— Лиля Федорова, Детская школа изобразительных искусств имени Л.А. Ким, руководитель Татьяна Таманнырова;

— Лина Жиркова, изостудия «Радуга» Детского подросткового центра, руководитель Александра Скрябина.

Диплом III степени – Витя Дудин, творческое объединение «Лига здоровья» Детского подросткового центра, руководитель Алена Копылова;

Диплом II степени — Кюннэй Васильева, изостудия «Радуга» Детского подросткового центра, руководитель Александра Скрябина;

Диплом I степени — Вера Алексеева, изостудия «Радуга» Детского подросткового центра, руководитель Александра Скрябина.

В категории от 12 до 14 лет дипломантами стали:

Диплом III степени – Саша Герасимов, Детская школа изобразительных искусств имени Л.А. Ким, руководитель Татьяна Таманнырова;

Диплом II степени – Юлиана Константинова, изостудия «Радуга» Детского подросткового центра, руководитель Александра Скрябина;

Диплом I степени – Милена Халилова, студия «Грани творчества» Дворца детского творчества, руководитель Светлана Степанова.

Гран-при конкурса «Ромашка» присуждено Насте Кычкиной, Детская школа изобразительных искусств имени Л.А. Ким, руководитель Татьяна Таманнырова.

Поздравляем победителей и призеров нашего конкурса, а также их руководителям, благодаря вам наши дети развиваются, их внутренний мир становится богаче, Ваш кропотливый труд делает наш мир светлее и добрее!

Благодарственное письмо вручены:

— Татьяне Скрябиной, руководителю изостудии «Радуга» СОШ № 19;

— Айталине Алексеевой, руководителю изостудии «Радуга» Дворца детского творчества;

Светлане Степановой, руководителю студии «Грани творчества» Дворца детского творчества;

Алене Копыловой, руководителю творческого объединения «Лига здоровья» Детского подросткового центра;

Александре Скрябиной, руководителю изостудии «Радуга» Детского подросткового центра;

Татьяне Таманныровой, преподавателю детской школы изобразительных искусств имени Л.А. Ким;

Марианне Поповой, руководителю изостудии «Палитра», ЦТР «Солнечный мир».

Благодарим Совет женщин в лице председателя Татьяны Егоровой, Дворец детского творчества в лице директора Мариты Колодезниковой, депутата Якутской городской Думы Галину Архипову и всех юных участников ежегодного конкурса!