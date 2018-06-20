В Центральном круге провели турнир по хапсагаю для детей

Смысл якутской борьбы – хапсагай кроется не столько в силе, сколько в ловкости и умении перехитрить своего соперника, заставив его первым коснуться земли любой частью тела, кроме подошв. Якутская школа борьбы основана на народных традициях. Накануне Ысыаха, в одной из городских спортивных школ прошел праздник хапсагая.

Вот уже пятый год в детской юношеской спортивной школе №3 города Якутска проводят открытые соревнования по национальной борьбе «Хапсагай» для юных борцов, посвященный Ысыаху Туймаады.

Благодаря организаторам – «Управе Центрального округа» и спонсору соревнований сети магазинов «Хозмаркет» в этом году состязания прошли на высоком уровне. Все участники и их родители, тренеры остались довольны организацией, судейством и щедрыми призами.

На борцовском ковре встретились юноши 2005, 2006 и 2007 года рождения и младше в весовых категориях 30, 35,40,45,50-55 и свыше 55 кг. А также юноши 2008-го, 2009 и 2010 годов рождения в весовой категории 25 и 28 кг.

Несмотря на юность участников, соревнования получились захватывающими, а противостояние было более чем упорным. Каждый борец не хотел сдаваться, каждый хотел быть сильнейшим.

В результате в весовой категории 25 кг 1 место занял Коля Кульбертинов, 2 место – Коля Жирков, «бронзу» поделили Кирилл Степанов и Саша Яковлев.

В весовой категории 30 кг победу одержала Виолетта Бирюкова, доказав, что «слабый пол» тоже может быть сильным. Девочка победила, оставив на втором месте Вову Слепцова, Борю Ирекеева и Сергея Некрасова на третьем.

В категории 35 кг первое место занял Денис Спиридонов, второе – Ганя Варламов, третье – Эдгар Иванов и Сергей Некрасов.

Сорокакилограммовые борцы показали очень хорошую, почти «взрослую» техничную борьбу. Здесь победу одержал Саша Колосов, на втором месте Паша Ноговицын, на третьем Алексей Левин и Махразбек Исламов.

В категории свыше 40 кг победил Андрей Попов, на втором месте Эрэл Андреев, третье место заняли Афоня Бубякин и Рома Цыбденов.

Организаторы выражают благодарность главному судье Петру Черкашину и генеральному директору сети магазинов «Хозмаркет» Максиму Феоктистову.

– Возможно, среди этих ребятишек сегодня растут будущие олимпийские чемпионы, – прокомментировал Максим Владимирович после соревнований. – На всякий случай я запомнил несколько имен, которые, я думаю, в скором времени мы еще не раз услышим. Единоборства укрепляют в первую очередь характер, воспитывают спортсменов. Думаю, что нужно обязательно помогать детскому спорту.