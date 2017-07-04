В Центральном и Октябрьском округах проверили соблюдение Правил благоустройства

За последние годы в городе Якутске проведена большая работа по упорядочению рынка наружной рекламы и информационных конструкций. МКУ «Служба информации, рекламы и контроля» созданы правовые отношения в этой сфере, с улиц и дворов было убрано много объектов незаконной рекламы, разработана архитектурная концепция и правила установки и оформления рекламных конструкций.

Административная комиссия города Якутска 3-4 июля совместно с представителями Управления архитектуры и градостроительной политики Окружной администрации города Якутска, МКУ «Служба информации, рекламы и контроля» и Управлениями Центрального и Октябрьского округов провели рейды по соблюдению Правил благоустройства на территории городского округа «город Якутск» в части размещения информационных конструкций.

Рейд прошел на центральных улицах города: проспекте Ленина, ул. Ойунского, ул. Каландаришвили, где проверены информационные конструкции, установленные на фасадах жилых домов и административных зданий. В частности, вывески и баннеры на фасадах зданий Азиатско-Тихоокеанского банка, ресторана быстрого питания «Бургер Хит», магазинов «Ив Роше», «Респект», «Связной», рекламного агентства радио «Виктория», продуктовых магазинов, языкового учебного центра «I speak English», цветочных салонов, расположенных на первых этажах многоквартирных жилых комплексов по ул. Каландаришвили, 7 и Ойунского, 16.

«В ходе рейда выявлены нарушения как со стороны юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей именно в части размещения информационных конструкций. Нарушения связаны с размещением конструкций на входной группе, закрытием оконных и витринных пространств, перилах, что является нарушением Правил благоустройства. К сожалению, не все юридические лица и индивидуальные предприниматели правильно воспринимают наши действия, но многие нас услышали и готовы идти на контакт. Мы будем продолжать работу по выявлению и пресечению неправомерно размещенных информационных конструкций», — прокомментировал председатель Административной комиссии города Якутска Николай Габайдуллин.

Главный специалист МКУ «Служба информации, рекламы и контроля» Наталья Старостина отмечает, что в адрес руководства ресторана «Бургер Хит» выдавалось предписание 26 мая 2017 года о демонтаже информационной конструкции, установленной не по Правилам благоустройства: «Предприниматель не предпринял никаких мер по демонтажу незаконно установленной информационной конструкции и не выходил на связь с нами. Рекламная конструкция в ресторане прикрывает витринные проемы, также реклама установлена на входной группе, что по Правилам благоустройства запрещено».

Предпринимателям и юридическим лицам для согласования дизайн-проект информационной конструкции необходимо в письменной форме обратиться в МКУ «Служба информации, рекламы и контроля». Для этого нужно заполнить установленный бланк заявления, лист-согласования и предоставить пакет документов. После рассмотрения заявления и проекта на соответствие Правил благоустройства городского округа «город Якутск» документы отправляются в Управление архитектуры и градостроительной политики. Информационную конструкцию можно устанавливать только после согласования дизайн-проекта.

За нарушение Правил благоустройства предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на физических лиц от 1 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц от 10 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц от 50 до 500 тысяч рублей.

Административная комиссия города Якутска совместно с сотрудниками МКУ «Служба информации, рекламы и контроля» и Управления архитектуры и градостроительной политики регулярно проводит подобные рейды во всех округах и пригородах столицы.