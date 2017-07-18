В Центральном энергорайоне выявлено 190 случаев самовольного подключения

За первое полугодие 2017 года во всех энергорайонах Центральной Якутии персоналом Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» выявлено 190 случаев самовольного подключения к объектам электросетевого хозяйства. Общий объем ущерба составил 730,8 тысяч киловатт-часов, что оценивается в 3 435,3 миллиона рублей.

Вмешательство посторонних лиц в работу энергообъектов ради сомнительной выгоды чревато последствиями: многократно повышается риск поражения электрическим током не только самих расхитителей, но и простых граждан, в том числе детей. Также в результате хищений происходят перепады в сети, снижается качество энергоснабжения, в результате чего выходит из строя бытовая техника потребителей, исправно оплачивающих счета за электроэнергию. Кроме того, значительно повышается вероятность не только возникновения аварийных отключений электроэнергии, но и возгораний.

Персонал Центральных электрических сетей напоминает, что хищение электроэнергии влечет за собой не только административную, но и уголовную ответственность.

Обо всех фактах хищения электроэнергии, а также случаях повреждения электросетей или угрозе их повреждения в городе Якутске следует обращаться в диспетчерскую службу Центрального района электрических сетей ЦЭС ПАО «Якутскэнерго» по телефонам: 005, +7 (411 2) 21-55-68; по телефону доверия +7 (411 2) 49-70-00 и в контакт-центр Энергосбыта: 8-800-100-22-05, +7 (411 2) 498-498; в улусах – в местный район электрических сетей.