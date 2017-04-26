В центральном энергорайоне ведется подготовка к паводку

Энергетики Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» проводят работу по подготовке и безаварийному прохождению весеннего паводка на реках Центральной Якутии, безопасной эксплуатации и надежному функционированию энергообъектов в этот период.

Согласно утвержденному плану действий по безопасному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья на объектах предприятия во всех десяти районах Центральной Якутии (Амгинском, Горном, Мегино-Кангаласском, Намском, Таттинском, Томпонском, Усть-Алданском, Усть-Майском, Чурапчинском, Хангаласском улусах) и столице республики, обслуживаемых ЦЭС, созданы паводковые комиссии. В рамках подготовительного периода проведены тренировки действий персонала РЭСов при ликвидации технологических нарушений в условиях паводка, внеплановые обходы высоковольтных линий, подстанций, и необходимый ремонт сетей. Создан аварийный запас материально-технических ресурсов: топлива, энерголеса, проводов, трансформаторов и иного оборудования для оперативной ликвидации возможных аварийных ситуаций и обеспечения деятельности сетевых хозяйств на период возможного подтопления.

В режиме готовности находятся 369 человек в составе аварийно-восстановительных бригад, 146 единиц автотехники и 13 плавсредств. Подготовлены пункты временного размещения персонала. С приближением вскрытия льда ответственными лицами будет вестись круглосуточное наблюдение за изменением гидрометеорологических условий.

«Подготовка и безаварийный пропуск весеннего паводка 2017 года является особо важным направлением в деятельности ЦЭС. На особом контроле находятся энергообъекты и линии электропередачи, расположенные вблизи рек Лена, Алдан и Амга. В районах обеспечено взаимодействие с органами местного самоуправления и органами МЧС», — сообщил главный инженер, председатель паводковой комиссии Центральных электрических сетей Михаил ВАРЕЙКИС.