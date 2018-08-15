В Центральном энергорайоне продолжается расчистка просек

«Якутскэнерго» ведет расчистку просек высоковольтных воздушных линий электропередачи от древесно-кустарниковой поросли. За 7 месяцев на территории 9 центральных улусов энергетики расчистили более 500 гектар.

«Высокая поросль под линиями электропередачи может стать причиной возникновений коротких замыканий и, как следствий, лесных пожаров. Расчистка просек – важная составляющая работы сотрудников электросетевых предприятий – снижает риски технологических нарушений», – рассказал генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Александр Слоик.

Энергетики Центральных электросетей вручную и с помощью специализированной техники ведут расчистку на территории Амгинского, Усть-Алданского, Намского, Мегино-Кангаласского, Хангаласского, Таттинского, Томпонского, Чурапчинского и Усть-Майского районов Якутии. По итогам семи месяцев данные работы проходят в соответствии с графиком ремонтной программы ПАО «Якутскэнерго».