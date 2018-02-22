В Бюджет-2018 внесены изменения

На XXXIV (очередном) пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) пятого созыва под председательством Александра Жиркова 21 февраля 2018 года рассмотрен проект закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»».

Проект закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», внесенный на рассмотрение Ил Тумэн Главой Республики Саха (Якутия) Егором Борисовым, подготовлен в связи с изменением Программы государственных внутренних заимствований Республики Саха (Якутия) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Республика не участвует в программе реструктуризации государственных долгов субъектов Российской Федерации и остается в рамках действующих Соглашений о предоставлении бюджетных кредитов, заключенных с Министерством финансов Российской Федерации. Исходя из этого, общая сумма привлечения заимствований увеличится в 2018 году на 7,6 млрд. руб., 2019 году – на 4,6 млрд. руб., в 2020 году уменьшится на 1,15 млрд. руб.

Государственный долг республики будет сокращаться и на конец 2018 года составит 52,728 млрд. руб., на конец 2019 года — 52,618 млрд. руб., на конец 2020 года – 52, 62 млрд. руб.

В результате внесения изменений в бюджет доходная часть не изменится. Общий объем расходов государственного бюджета республики в 2018 году составит 190,38 млрд. руб., в 2019 году – 127,34 млрд. руб., в 2020 году – 125,8 млрд. руб.

Дефицит государственного бюджета республики в 2018 году обоснован в сумме 1,705 млрд. руб., в 2019 году – 1,135 млрд. руб., в 2020 году планируется профицит в сумме 332 млн. руб.

В ходе рассмотрения законопроекта и проекта постановления по данному проекту закона народные депутаты республики задали вопросы министру финансов Валерию Жондоровуи в своих выступлениях обратили внимание участников пленарного заседания на вопросы исполнения бюджетных обязательств республики.

Константин Борисов затронул вопросы погашения задолженности социальных учреждений по оплате услуг поставщиков, содержания персонала столовых учреждений среднего профессионального образования, подготовки к проведению отборочного чемпионата России «World Skills» в мае 2018 года в городе Якутске.

Юрий Григорьев поинтересовался вопросами выплаты дивидендов ПАО «АЛРОСА- Нюрба», размещения государственных облигаций.

Иван Шамаев коснулся вопроса контроля ситуации по исполнению доходной части государственного бюджета республики.

Гаврил Парахин обратил внимание министра финансов республики на необходимость обмена опытом по формированию бюджета с коллегами из других субъектов Дальневосточного федерального округа.

Алена Атласова задала вопрос о компенсации проезда больных на лечение в специализированные медицинские учреждения за пределы республики.

Елена Голомарева отметила, что 2017 год был пилотным годом для реализации новой методики расчета субвенций на выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке оленеводства, и предложила создать совместную комиссию с органами исполнительной власти для внесения изменений в методику с учетом результатов мониторинга, проведенного профильным комитетом Ил Тумэн с привлечением ученых в конце 2017 года.

Александр Сусоев остановился на вопросе своевременной выплаты стипендий, социальных выплат за декабрь 2017 года и январь 2018 года студентам учебных заведений республики.

Виктор Федоров в своем выступлении поднял вопрос принятия мер для исполнения доходной части бюджета и погашения просроченной кредиторской задолженности за выполнение государственных и муниципальных заказов.

Леонид Владимиров поднял вопрос изыскания источников увеличения налоговых поступлений в доходную часть бюджета республики.

Александр Уаров заострил внимание участников заседания нафинансирование программы общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в ХХ1 веке», указывая на то, что в распоряжении Правительства распоряжении бюджетное обеспечение программы предусмотрено в сумме 252 млн. руб., в то время как в государственном бюджете сумма составляет 350 млн. руб.

Спикер Ил Тумэна Александр Жирков потребовал неукоснительного исполнения финансирования программы «Моя Якутия в ХХI веке».

Председатель парламента Якутии предложил в апреле 2018 года провести правительственный час по обсуждению вопросов исполнения доходной части и направлений оптимизации расходов государственного бюджета республики 2018 года.

Правительству Республики Саха (Якутия) рекомендовано до 30 марта 2018 года принять меры по погашению в полном объеме просроченной кредиторской задолженности государственных и муниципальных заказчиков, сложившейся за 2017 год по исполненным государственным и муниципальным контрактам.

После обсуждения народные депутаты республики приняли проект закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»» и Постановление к законопроекту во втором и окончательном чтении.