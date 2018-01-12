В Буотаме запретили зимнюю рыбалку

На реке Буотаме, впадающей в Лену в Хангаласском улусе, нынче запретили зимнюю рыбалку. К этому соглашению администрация природного парка «Ленские столбы» пришла совместно с родовыми общинами. Об этом журналистам сообщил Аркадий СЕМЕНОВ, директор природного парка «Ленские столбы».

Мера эта вынужденная, так как рыбы в Буотаме стало намного меньше. Сейчас рыба в ней ловится, примерно, с 200 км, тогда как раньше клевала и в устье. Буотама и Сиинэ (Синяя) являются наиболее чистыми реками Якутии, на которых нет ни одного населенного пункта. Это небольшие реки, и мальки в них располагаются у берегов. С усовершенствованием техники, якутяне стали ездить на моторных лодках с повышенными возможностями. И на малых реках такие моторки выбрасывают волнами мальков на берега, где они массово гибнут.

Весной в Буотаму будут выпущены мальки ленков и других рыб. Природный парк и родовые общины заинтересованы в том, чтобы количество рыбы в Буотаме восстановилось.

Источник: София БУЛЧУКЕЙ, Сетевое издание SAKHALIFE.RU