В ОМВД России по Булунскому району поступило сообщение о повреждении имущества Дома культуры одного из сел района.
Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила взлом входной двери в культурно-досуговое учреждение.
Перед полицейскими предстала картина настоящего погрома в помещении: разбиты окно и предметы посуды, повреждены составляющие персонального компьютера, везде разбрызгана монтажная пена.
Также был установлен факт кражи комплектующего персонального компьютера.
В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность злоумышленника. Им оказался неоднократно судимый 25-летний местный житель.
Со слов подозреваемого, свои противоправные действия он совершил в состоянии алкогольного опьянения.
По данным фактам возбуждены уголовные дела в соответствии со статьями Уголовного кодекса Российской Федерации: по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» и по ч. 2 ст. 167 «Умышленные уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений».
В Булунском улусе разгромлен Дом культуры
В ОМВД России по Булунскому району поступило сообщение о повреждении имущества Дома культуры одного из сел района.