В Булунском улусе разгромлен Дом культуры

В ОМВД России по Булунскому району поступило сообщение о повреждении имущества Дома культуры одного из сел района.

Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила взлом входной двери в культурно-досуговое учреждение.

Перед полицейскими предстала картина настоящего погрома в помещении: разбиты окно и предметы посуды, повреждены составляющие персонального компьютера, везде разбрызгана монтажная пена.

Также был установлен факт кражи комплектующего персонального компьютера.

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность злоумышленника. Им оказался неоднократно судимый 25-летний местный житель.

Со слов подозреваемого, свои противоправные действия он совершил в состоянии алкогольного опьянения.

По данным фактам возбуждены уголовные дела в соответствии со статьями Уголовного кодекса Российской Федерации: по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» и по ч. 2 ст. 167 «Умышленные уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений».

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)