В Борогонцах открыли мемориальную доску Александру Мигалкину

20 июня исполнилось бы 60 лет со дня рождения Александра Васильевича Мигалкина, постоянного представителя Республики Саха (Якутия) по вопросам международных и внешнеэкономических связей со статусом заместителя постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации, представителя Республики Саха (Якутия) в Секретариате Северного Форума в г. Анкоридж (Аляска, США), министра внешних связей Республики Саха (Якутия), Генерального консула Российской Федерации в г. Эрдэнэт (Монголия), кандидата философских наук, заслуженного работника народного хозяйства Республики Саха (Якутия).

Учитывая большой вклад Александра Мигалкина в развитие внешних связей и международного сотрудничества Республики Саха (Якутия), по распоряжению № 151 от 28 декабря 2017 года Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александра Жиркова создан организационный комитет по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 60-летию со дня рождения видного государственного деятеля.

В день рождения Александра Мигалкина на его родине в селе Борогонцы состоялась церемония открытия мемориальной доски. Памятная плита установлена на доме по адресу: улица Ленина 34, по которому проживала большая дружная семья Мигалкиных.

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков, вдова Александра Мигалкина Надежда Мигалкина, сын Александра Мигалкина, заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Василий Мигалкин, старший брат Александра Мигалкина – народный поэт Якутии Иван Мигалкин торжественно сняли покров с памятного знака.

Спикер Ил Тумэна Александр Жирков, обращаясь к собравшимся, отметил, что Александр Мигалкин был патриотом России и якутского народа, который открыл для якутян малоизвестное направление для политической и государственной истории Якутии. «Память о нем, о его деятельности и масштабе его личности будет всегда примером для последующих поколений», — сказал парламентарий.

Советник заместителя министра иностранных дел Японии, исполнительный директор Японского комитета по содействию РС(Я), друг Александра Васильевича Акио Сатомура рассказал о проведении 23 июня в Якутии третьего совместного заседания Консультативного совета по содействию российско-якутскому межпарламентскому сотрудничеству и японо-российского “Дискуссионного клуба” Палаты советников парламента Японии, в котором принимают участие парламентарии, государственные министры, бизнесмены страны восходящего солнца. Гость из Японии обратил внимание на огромную роль Александра Мигалкина в установлении сотрудничества между Якутией и Японией и поделился с воспоминаниями о том, что впервые познакомился с Александром Васильевичем в 2003 году в ходе подготовки к проведению “ЭКСПО-2005” и с тех пор их связывала дружба.

И.о. первого заместителя внешних связей Республики Саха (Якутия) Владимир Васильев, в своем выступлении подчеркнул значительный вклад Александра Мигалкина в расширение международных связей и в развитие министерства внешних связей Якутии.

Воспоминаниями о своем друге поделился заместитель председателя Центральной Избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) Александр Власов.

Народный поэт Иван Мигалкин проникновенно рассказал о роли отца и матери в становлении Александра Мигалкина и всех детей Мигалкиных как личности, о том, каким заботливых сыном, братом, мужем, отцом был Александр Васильевич. Иван Васильевич поделился с ходом подготовки книги, приуроченной к юбилею, и дальнейшими планами увековечения памяти брата.

Иван Мигалкин и сын Александра Васильевича Василий Мигалкин поблагодарили спикера Александру Жиркову, руководство улуса за подготовку и проведение мероприятий, посвященных 60-летию А.В.Мигалкина.

Руководитель комиссии по увековечению памяти Александра Мигалкина Петр Попов сообщил о том, что осенью на территории Мюрюнской юношеской гимназии «Уолан» будет установлен памятник Александру Мигалкину, в ноябре сего года в Якутске пройдет собрание общественности республики, посвященное этой памятной дате.