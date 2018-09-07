В Борисовке-1 установлена воркаут-площадка

По инициативе Управления молодежи Окружной администрации города Якутска, в рамках популяризации здорового образа жизни и занятия физкультурой, в мкр. Борисовка-1 установлена воркаут-площадка.
Новая воркаут-площадка – это небольшой комплекс, состоящий из уличных спортивных турников с разнообразными снарядами, подходят для одновременных тренировок большой группы людей. Воркаут-площадка станет тренировочной зоной для всех желающих, жителей квартала.
В настоящее время, в микрорайоне Борисовка-1 есть все необходимое для занятий спортом: огороженная футбольная площадка и детская площадка для игр детям младшего возраста.
В будущем при совместном участии с инициативными жителями квартала, планируется участие в городских и федеральных программах в целях обновления и улучшения территорий спортивных зон.
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