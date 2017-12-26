В Борисовке-1 сгорел автобус

Утром 25 декабря в Якутске произошло возгорание автобуса ПАЗ. Сообщение о пожаре поступило на пульт «01» в 07:17. Открытым огнем полыхал автобус на улице Борисовка-1 в г. Якутске.

Как нам сообщила МЧС Якутии, в результате пожара автобус ПАЗ-3205 поврежден по всей площади. Причиной предположительно является короткое замыкание электропроводки. Виновник и ущерб устанавливаются.

Кроме того, вчера в Якутске и его пригородах полностью сгорели два частных дома и гараж — на улице Кирова с.Маган г.Якутска и на улице Рубиновая с.Пригородное г.Якутска. В обоих случаях причина предположительно —несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

Один дом — на Покровском тракте в г.Якутске — пожарным удалось спасти. В результате пожара огнем поврежден электрический кабель на пл. 1 кв.м. Виновник и ущерб устанавливаются.

Всего в республике за минувшие сутки произошло 8 пожаров.