В больницах Якутска практикуются студенты из Японии

Студенты из Японии постигают азы профессии в больницах Якутска.

— В нашем отделении сегодня студенты из Японии, — поделилась новостью заведующая неврологическим отделением для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи Нина ВАСИЛЬЕВА.

Вот они, второкурсница, будущий врач общей практики Ая ШИГА, студенты четвертого курса университета Ниигаты (Япония), будущие кардиологи Джюн ЯМАГУЧИ и Такуми ВАТАНАБЭ. Такуми немного владеет русским языком и начал изучать якутский. В программу пребывания студентов входит знакомство с культурой Якутии, они посетят музеи, выставки, ознакомятся с достопримечательностями Якутска и, конечно же, тесно пообщаются с нашими студентами-медиками.

— В рамках программы по обмену студентами между Мединститутом СВФУ и университетом Ниигаты трое студентов из этого города с 29 августа по 6 сентября находятся в Якутске, их цель — познакомиться с нашими больницами и принять участие в работе врачей, – добавляет аспирант кафедры неврологии Медицинского института СВФУ, врач-невролог Татьяна ЭВЕРСТОВА, сопровождающая студентов из Японии.

Ребята познакомились сегодня с неврологическим ОНМК и пообщались с врачами-неврологами. Будущие врачи живо интересовались процессом лечения больных с инсультами, с истинно профессиональным интересом наблюдали за работой врачей, задавали вопросы.

— Особенно впечатлены ребята были тем, что им позволили присутствовать на обходе, когда Нина Афанасьевна беседовала с больными, — говорит ординатор Дмитрий ШИШИГИН, сопровождающий студентов, — дело в том, что у них в Японии студенты-медики могут контактировать с пациентами только с пятого курса, и пока у них такой возможности не было.

4 сентября ребята смогут поприсутствовать еще и на операциях в отделении ортопедии РБ№2-ЦЭМП. Думаю, этого события они ждут с особым трепетом.