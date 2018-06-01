В ближайшие сутки на территории Якутии ожидается усиление ветра с порывами до 19-24 м/с

В ближайшие сутки, 2 июня, в Мирнинском, Ленском, Олекминском, Вилюйской группе районов ожидается усиление северо-западного ветра в порывах до 12-17 м/с, в центральных, Заречных, Усть-Майском районе, по нижней Лене и в окрестностях г.Якутска усиление до 15-20 м/с, в Алданском, Нерюнгринском районах при грозе до 19-24 м/с.

В связи с прогнозируемыми порывами ветра при грозах, Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) рекомендует населению республики соблюдать следующие правила безопасности и рекомендации:

При выпадении осадков: необходимо плотно закрыть окна в домах, держаться от них как можно дальше, а также не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины;

— по возможности, оставайтесь дома, примите меры по максимальному утеплению вашего дома (квартиры) и уплотнению всех имеющихся зазоров и щелей в оконных и дверных проемах;

— приготовьте теплую одежду. Пейте больше горячего чая, постарайтесь не употреблять алкоголь;

— не включайте газовые горелки и плиты для обогрева, при использовании электрообогревателей соблюдайте правила пожарной безопасности, не оставляйте электронагревательные приборы без присмотра;

— если осадки застали вас на улице, необходимо смотреть по сторонам при переходе проезжей части, не делать резких движений и быть предсказуемыми для водителей. Если несколько машин остановилось, пропуская вас, это не значит, что где-то за ними не едет на большой скорости еще один автомобиль. Старайтесь смотреть на машины при переходе улицы.

Опасность для людей на улице при сильных порывах ветра заключается в возможном обрушении слабоукреплённых широкоформатных и ветхих конструкций, падении крупных деревьев, ветвей, срыве рекламных щитов, повреждении кровли домов, порыве воздушных линий электропередачи и связи, наземных трубопроводов, а также поражении людей обломками разрушенных сооружений, осколками стекол, летящими с большой скоростью. Будьте осторожны и избегайте нахождения вблизи данных объектов.

При усилении ветра следует ограничить выход из зданий.

Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в зданиях или подъездах жилых домов. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитам, недостроенными зданиям, под деревьями.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре и бытовые, и природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия, существенно осложнить пожарную обстановку и работу пожарных.

При штормовом ветре (ветер с усилением до 25 м/с считается штормовым) часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует возникновению пожаров. Руководители муниципальных образований, органов местного самоуправления, организаций, учреждений, предприятий всех форм собственности, жилищно-коммунальных служб должны своевременно принять меры и привести населённые пункты, объекты экономики и жилье в пожаробезопасное состояние. При перепадах напряжения в электрической сети квартиры, немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под ЛЭП и подходить к оборвавшимся электропроводам. Опасно при штормовом ветре оставаться в автомобиле или автобусе, поэтому следует покинуть авто и укрыться в ближайшем здании. Если вы выехали за пределы населённого пункта, то целесообразно выйти из автомобиля и укрыться в дорожном кювете. При нахождении на открытой местности, лучше всего скрыться в яме, овраге и плотно прижаться к земле.

Если вашей жизни угрожает опасность или вам известно о необходимости проведения спасательных мероприятий, звоните по единому номеру пожарных и спасателей МЧС России 101.

В связи с выпадением осадков и повышением вероятности возникновения происшествий на автомобильных дорогах, Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) рекомендует автоводителям быть внимательнее на дороге, двигаться со скоростью, которая обеспечит безопасное движение, иметь дополнительные запасы горючего, цепи противоскольжения для обеспечения движения на подъемах и спусках, комплект теплой одежды, медикаменты и средства для оказания первой медицинской помощи, продукты питания, зарядное устройство к мобильному телефону, ручной фонарь с комплектом батареек. Рекомендуется воздержаться от поездок до улучшения погодных условий.