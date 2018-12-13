В бильярдных центрах Якутска стартует чемпионат республики

В борьбу за награды вступят мужчины, женщины, мужчины-ветераны, а также юноши

В Якутске в бильярдных центрах «Леман», СК «Эллэй Боотур» и ЦСП «Триумф» с 14 по 16 декабря пройдет чемпионат Республики Саха (Якутия) по бильярдному спорту в дисциплине «Свободная пирамида». В борьбу за награды вступят мужчины, женщины, мужчины-ветераны, а также юноши до 18 лет.

«В этом году на чемпионате ожидаем порядка ста пятидесяти участников, — сообщил «Спорту Якутии» руководитель республиканской федерации бильярдного спорта Альберт Алексеев. – На сегодняшний день имеем заявки от команд Мирнинского, Ленского, Нюрбинского, Верхневилюйского районов, из северных улусов прибыли команды из Среднеколымского, Анабарского и Томпонского районов. А команды из близлежащих улусов и спортсмены из города Якутска обычно подают свои заявки перед регистрацией и жеребьевкой», — пояснил Альберт Алексеев.

Важно отметить, что чемпионат по свободной пирамиде или, как его называют в народе, «американке» пройдет спустя без малого пять лет. В последние годы, как известно, чемпионаты республики проводились по динамичной пирамиде и комбинированной пирамиде. «Американка» же считается самой демократичной, доступной и популярной дисциплиной в русском бильярде. Ее правила предельно просты и понятны — забить шар в лузу можно любым из них.

Интересная борьба за победу, как всегда, ожидается в мужском турнире, где на победу претендуют сразу несколько сильнейших бильярдистов республики. В их числе можно назвать Василия Кудрина, Алексея Аммосова, Сергея Семенова, Евгения Баишева, а также Тимура Молдагулова, для которого «американка» считается вообще коронным видом. К претендентам на победу можно причислить и других участников чемпионата, в том числе и спортсменов из Мирнинского и Ленского районов.

Среди женщин и юношей также конкуренция за первенство очень высокая. Ну а ветеранский чемпионат – это почти отдельная тема для разговора. По опыту последних лет, именно в ветеранской лиге собирается наибольшее число участников.

Если предварительные игры чемпионата пройдут одновременно в трех местах, то финальная часть состоится 16 декабря в бильярдном центре «Леман».