В библиотеке «Созвездие» состоялось открытие Года Молодежи

Молодежь – будущее страны, нации. Люди, которые будут формировать духовный, эмоциональный и производственный уклад третьего тысячелетия. Именно поэтому, учитывая потенциал молодых, правительство республики назначило 2017 год — Годом молодежи.

Для студентов Якутского медицинского колледжа и Якутского автодорожного техникума в библиотеке «Созвездие» 26 января 2017 года состоялось библио-шоу «Вперед, Молодежь!».

В программе библио-шоу состоялось торжественное открытие Молодежной зоны в стенах библиотеки, дело рук — талантливого, молодежного лидера Андрея Никифорова. Создание молодежной среды художника вдохновило произведение Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», ведь мир невозможен без фантазии и приключений…

С поздравительной и напутствующей речью для ребят выступили специальные гости: Галина Платоновна Иванова, заместитель директора МКУ «ЦБС» ГО «город Якутск» и помощник депутата Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) Владимира Александровича Атаманченко.

Гостей вечера радовали своим зажигательным выступлением молодые звезды якутской эстрады Анны GREMMY и Петр Кулаковский.

Как известно жизнь – это движение, а молодежь – это стремление, движение и результаты. Наша молодежь – активна и зажигательна. Во время мероприятия ребята с удовольствием участвовали в ВЕЙВЕНГе (направление клубных танцев), для того что бы пустить «волну» которая поможет стать нашей стране на «крепкие ноги», ведь именно от молодого поколения зависит политическая линия нашей страны.

Ребята были очень довольны проведенным мероприятием, т.к. получили кучу положительных эмоций.

Также, в стенах нашей библиотеки «Созвездие» вы можете стать посетителем арт-мастерской «Винсент Холл» (занятия квалифицированных психологов помогут раскрыть творческие способности, вы сможете глубже познать себя, научиться новому) или клуб современной восточной культуры «Инкигайо» (руководителем которого является уже известный А. Никифоров).

Двери библиотеки всегда открыты для всех возрастов общества…