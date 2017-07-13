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В библиотеке «Созвездие» отметили День семьи, любви и верности

В  Гагаринском округе состоялся праздник¸ посвященный  Дню семьи, любви и верности, который страна отметила в минувшие выходные.

12 июля Управа Гагаринского округа совместно с библиотекой-филиалом  «Созвездие» ЦГБ им.Белинского  и с детским домом «Берегиня» провели праздничное мероприятие «Моя семья- моя радость», посвященное Дню семьи.  В программу мероприятия так же вошел шахматно-шашечный турнир среди жителей округа.  Среди присутствующих был глава округа Руслан Михайлович Платонов, заместитель главы Александр  Владимирович Токарев, директор детского дома «Берегиня» Лена Павловна Ефремова, сотрудники  Управы, представители образовательных учреждений округа.

На празднике была представлена красочная концертная программа.  Приглашенные смогли насладиться концертными номерами в исполнении   воспитанников «Берегини», Иллариона Садовникова, Сарданы Слепцовой. Настоящим гвоздем концертной  программы стали национальные армянские танцы  в исполнении участников ансамбля «Арарат» Шушаник  Погосян и Артура Манукян под руководством  хореографа Гоар Манукян.

В  конкурсе  на почетное   звание «Семья года Гагаринского округа» приняли участие семьи Лобосок, Шевчук, Федоровы, Героян, Смирновы.

Состязание семей  состояло  из нескольких этапов: «Визитная карточка», «Творческий конкурс», «Семейное блюдо»,  «Разминка», «Литературная викторина», «Заморочки из бочки»,  «Скороговорки».

Жюри в составе главы Руслана Платонова, заведующей библиотекой «Созвездие» Туяры Яковлевой и заведующей детским садом «Теремок» Натальи Дерябиной по достоинству оценило выступление  каждой семьи, но по  общим итогам вынесло решение в пользу семьи Федоровых.    Итак, семьей года Гагаринского округа заслуженно стала семья Федоровых  в составе капитана команды  мамы Анны Петровны, детей Дмитрия и Татьяны. Поздравляем их  с заслуженной победой!  Все пять семей  воистину продемонстрировали свои яркие таланты, незаурядные способности и большой творческий потенциал.

Семьи получили призы от сети магазинов «Бургер хит», кинотеатра «Лена», Управы  Гагаринского округа, библиотеки «Созвездие» и дипломы по разным  номинациям.

 

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Источник: Татьяна Иванова
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