В библиотеке «Созвездие» отметили День России

Россия — родина моя…

Касаясь трех великих океанов,

Она лежит, раскинув города,

Покрыта сеткой меридианов,

Непобедима, широка, горда.

(К. Симонов)



В начале летних каникул и канун празднования Дня России гостями библиотеки «Созвездие» стали воспитанники и работники летних лагерей на базе школ № 15, № 24 им.С.И.Климакова и саха-корейской.

Открытие праздника началось исполнением гимна Российской Федерации. Сотрудники библиотеки провели для гостей экскурсию, где приглашенные имели возможность ознакомиться с книжным фондом, периодическими изданиями, новинками.

Главный библиотекарь Аграфена БАИШЕВА сделала подробный обзор тематических книжных выставок «Великая держава — Россия» и «Славная история государства Российского».

В актовом зале библиотеки главный библиотекарь Татьяна ИВАНОВА представила презентацию об истории праздника, о государственной символике, видных политических деятелях. И провела беседу о правах и обязанностях гражданина России.

Дети подготовили и исполнили стихи и песни о Родине.

Праздник продолжился в отделах библиотеки. Сотрудники Центра общего досуга ознакомили детей с электронным каталогом и книжными новинками. Специалист детского отдела Марина ЦЫПАНДИНА провела познавательную игру-викторину «Край любимый и родной», в которой ребята показали хорошие знания по истории, географии и культуре родного края. Для желающих работал мастер-класс по изготовлению поделок.

Завершилась встреча вручением призов и общим фотографированием.

