В Бердигестяхе жителей эвакуируют в эвакопункты

В селе Бердигестях Горного улуса продолжается тушение пожара в котельной «РИК», которая отапливала центральные кварталы районного центра. ЧП случилось около 21 часа по местному времени, в субботу, 27 января.

Глава улуса Никита АНДРЕЕВ немедленно созвал комиссию по чрезвычайным ситуациям.

«В зданиях школ развёрнуто три эвакопункта. Сейчас идёт поквартирный обход домов, чтоб доставить людей в эвакопункты до наступления глубокой ночи. Параллельно продолжаем работу по сливу воды из отопления и обесточиванию объектов», – сообщил Андреев. На пожаре работают четыре пожарные машины и пять водовозок.

Как рассказал глава муниципального образования, без отопления в результате пожара остались 18 частных жилых домов, 12 многоквартирных домов (78 квартир), а также социальные объекты: аптека, здания филиалов Сбербанка и Россельхозбанка, почты, Управления социальной защиты, Центра духовности, Администрации района и других объектов. Глава улуса подчеркнул, что образовательные учреждения и объекты здравоохранения, кроме аптеки, не пострадали. Информация об одном пострадавшем при пожаре в котельной уточняется.

В данное время в Якутске идет заседание республиканской Комиссии по чрезвычайным ситуациям под руководством заместителя председателя правительства Алексея КОЛОДЕЗНИКОВА.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)